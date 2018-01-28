به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر اظهار داشت: اشتغال و سرمایهگذاری از اولویتهای اصلی شهرستان به شمار میرود که میطلبد توجه جدی به این موضوع صورت گیرد.
وی افزود: در همین راستا باید مشوقهای لازم برای حضور سرمایه گذاران در سطح شهرستان نیز فراهم شود.
نادری با بیان اینکه قیمت کنونی زمین در شهرک صنعتی این شهرستان بالا است، گفت: در راستای حمایت از سرمایهگذاران با پیگیریهای به عمل آمده، قیمت زمین در شهرکهای صنعتی این شهرستان بازنگری می شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی سرمایهگذاران بروکراسی طولانی اداری است که باید برخی از بروکراسیها حذف شود تا کار سرمایه گذار به نحو مطلوب انجام شود.
نادری همچنین از دستگاههای اجرایی شهرستان خواست ظرفیتها و پتانسیلهای شهرستان را به نحو مطلوب برای جذب سرمایهگذار معرفی کنند.
وی بیان کرد: اگر میخواهیم مشکل اشتغال حل شود نیاز به حضور سرمایهگذار در شهرستان است.
