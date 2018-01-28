افزایش آمار حافظان قرآن کریم مدنظر است/ سهم مرکزی ۱۸۷هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور عصر یکشنبه در نشست مجمع قرآنی استان مرکزی در خمین اظهار داشت: در افق ۱۴۱۴ بر اساس طرح ملی حفظ شورای توسعه قرآن کریم کشور برای مجموعه استان ها تقسیم برنامه حفظ قرآن را براساس رهنمود مقام معظم رهبری تعیین کرده اند.

وی افزود: ما باید تعداد ۱۰ میلیون حافظ قرآنی داشته باشیم و این تعداد براساس نسبت جمعیت در استان مرکزی ۱۸۷ هزار نفر حافظ قرآن تعیین شده است تا قدمی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برداشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در پیش بینی ۱۴۱۴ باید یک سوم از میزان تعیین شده محقق شود، همچنین در منشور توسعه قرآنی این رقم مورد تاکید قرار گرفته که در این راستا باید متعهد شویم حتی بیش از این عدد را محقق سازیم.

قربانپور تصریح کرد: مجمع خیرین قرآنی در استان مرکزی تشکیل شده و این مجمع در تک تک شهرستان ها نیز فعالیت دارد و با استفاده از ظرفیت هایی مانند جشنواره گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) تحقق این رقم غیرممکن نیست.

وی ادامه داد: ضرورت دارد در شرایط فعلی برای گسترش نهضت انقلاب اسلامی ایران که در آستانه چهل سالگی بر مبنای نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی قرار دارد، از ظرفیت های قرآنی و وجود صاحب نظران قرآنی بهره مند شویم و براساس مبانی قرآن کریم، فرمولی تهیه کنیم تا در بسیاری از مباحث جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی عنوان کرد: اگر اجرای طرح هایی با رویکرد قرآنی در راستای جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی صورت پذیرد با جدیت تمام مورد استقبال و حمایت واقع می شوند و امیدواریم که بتوانیم در این زمینه گام های موثری برداریم.