جمعه خشم در حمایت از قدس به عنوان پایتخت ابدی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، جنبش فتح فلسطین اعلام کرد که روز جمعه آینده روز خشم عمومی در همه اراضی اشغالی و اردوگاه های پناهندگان و همه پایتخت های عربی و اسلامی و دنیا به منظور تاکیدی بر اینکه قدس پایتخت ابدی فلسطین است، خواهد بود.

فتح همچنین، روز سه شنبه هفته جاری را روز همبستگی با ملت فلسطین در داخل اراضی ۱۹۴۸ اعلام کرد و از برگزاری راهپیمایی هایی در همه مناطق و شهرک ها و نقاط تماس با اشغالگران اسرائیلی خبر داد.

در بیانیه فتح بر مخالفت با هر اقدامی ضد حقوق ملت فلسطین تاکید شده است.

فتح بیان کرد: تلاش های اشغالگران برای ایجاد شرایط امر واقع از طریق شهرک سازی و پاکسازی نژادی و یهودی سازی همزمان با مواضع هدفمند به منظور سوء استفاده از شرایطی که پس از موضع آمریکا ضد ملت فلسطین به وجود آمده است نیاز به وحدت ملت و پایان دودستگی و اقدامات ضد موضع آمریکا را ایجاب می کند.