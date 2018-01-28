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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

افتتاح ۱۰۷ پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف لرستان

افتتاح ۱۰۷ پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف لرستان

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از افتتاح ۱۰۷ پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف این استان طی ایام دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: ۱۰۷ پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف استان طی ایام دهه فجر افتتاح می شوند.

وی از افتتاح بیمارستان ۲۲۹ تختخوابی آیت‌الله بروجردی در شهرستان بروجرد، افتتاح ساختمان بیمارستان ۶۴ تختخوابی اعضای و روان خرم‌آباد، افتتاح ساختمان ۳۲ تختخوابی شهرستان سراب دوره چگنی و ... خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از افتتاح مرکز رادیوتراپی باران در خرم‌آباد، ۴۹ خانه بهداشت در نقاط مختلف استان، هشت مرکز جامع سلامت شهری و روستایی، مراکز تشخیص، غربالگری و درمان سرطان در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت و الیگودرز خبر داد.

کد مطلب 4212702

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