افتتاح ۱۰۷ پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای دهه فجر دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: ۱۰۷ پروژه بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف استان طی ایام دهه فجر افتتاح می شوند.
وی از افتتاح بیمارستان ۲۲۹ تختخوابی آیتالله بروجردی در شهرستان بروجرد، افتتاح ساختمان بیمارستان ۶۴ تختخوابی اعضای و روان خرمآباد، افتتاح ساختمان ۳۲ تختخوابی شهرستان سراب دوره چگنی و ... خبر داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از افتتاح مرکز رادیوتراپی باران در خرمآباد، ۴۹ خانه بهداشت در نقاط مختلف استان، هشت مرکز جامع سلامت شهری و روستایی، مراکز تشخیص، غربالگری و درمان سرطان در شهرستانهای خرمآباد، بروجرد، کوهدشت و الیگودرز خبر داد.
نظر شما