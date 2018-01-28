به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر یکشنبه در بازدید از شهرک‌های صنعتی شهرستان دشتی با بیان اینکه زمینه حضور سرمایه گذاران در شهرستان فراهم است، اظهار داشت: در حال حاضر زیرساخت‌های شهرک صنعتی دشتی مطلوب است ولی تلاش داریم در سال آینده با تزریق به موقع اعتبارات این زیر ساخت ها را تقویت کنیم.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید خودشان کار سرمایه‌گذار را انجام دهند تا سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری در شهرستان شود.

نادری خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۶ کارگاه تولید در ناحیه صنعتی وجود دارد که همه آنها غیر فعال است و بنا داریم مشکلات هر کدام از این واحدها را در کارگروه رفع موانع تولید شهرستان مطرح و تصمیمات لازم نیز اتخاذ شود تا زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.