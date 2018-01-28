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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

سال آینده؛

زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی دشتی تقویت می‌شود

زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی دشتی تقویت می‌شود

دشتی- فرماندار دشتی گفت: در سال آینده تلاش داریم با تامین اعتبارات لازم زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در این شهرستان را تقویت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر یکشنبه در بازدید از شهرک‌های صنعتی شهرستان دشتی با بیان اینکه زمینه حضور سرمایه گذاران در شهرستان فراهم است، اظهار داشت: در حال حاضر زیرساخت‌های شهرک صنعتی دشتی مطلوب است ولی تلاش داریم در سال آینده با تزریق به موقع اعتبارات این زیر ساخت ها را تقویت کنیم.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید خودشان کار سرمایه‌گذار را انجام دهند تا سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری در شهرستان شود.

نادری خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۶ کارگاه تولید در ناحیه صنعتی وجود دارد که همه آنها غیر فعال است و بنا داریم مشکلات هر کدام از این واحدها را در کارگروه رفع موانع تولید شهرستان مطرح و تصمیمات لازم نیز اتخاذ شود تا زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.

کد مطلب 4212703

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