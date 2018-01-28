توافق با قوه قضاییه درباره لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان»

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در حاشیه اولین همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد در شیراز در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق صورت گرفته بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان گفت: این لایحه در حال حاضر در اختیار معاونت قوه قضاییه قرار گرفته و امیدواریم هرچه سریع‌تر تایید و فرستاده شود.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز افزود: پیگیری‌های معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در مورد لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز ادامه دارد و آخرین مرحله بررسی خود را در کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس طی کرده است. این لایحه به زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.