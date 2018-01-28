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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

توافق با قوه قضاییه درباره لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان»

توافق با قوه قضاییه درباره لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان»

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از طی شدن آخرین مراحل لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان» و توافق با قوه قضاییه در مورد این لایحه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در حاشیه اولین همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد در شیراز در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق صورت گرفته بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان گفت: این لایحه در حال حاضر در اختیار معاونت قوه قضاییه قرار گرفته و امیدواریم هرچه سریع‌تر تایید و فرستاده شود.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز افزود: پیگیری‌های معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در مورد لایحه «منع خشونت علیه کودکان» نیز ادامه دارد و آخرین مرحله بررسی خود را در کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس طی کرده است. این لایحه به زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

کد مطلب 4212706

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