برف و کولاک راه ارتباطی ۱۵۰ روستای هشترود را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور امیرانلوی عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکثر راههای روستایی شهرستان هشترود شب گذشته در اثر بارش برف و کولاک مسدود شده است.
وی افزود: هم اکنون تمامی کارکنان راهداری همراه با دستگاههای نگهداری شهرستان و نیز دستگاههای استیجاری برفروبی در بازگشایی راههای روستایی و ارائه خدمات برای روستاها هستند.
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان هشترود گفت: هم اکنون ۱۲ اکیپ راهداری شامل ۲۵ دستگاه در حال بازگشایی مسیرهای اصلی و روستایی هستند.
وی تصریح کرد: آزاد راه پیامبر اعظم(ص) - محور مراغه به هشترود- میانه به هشترود مسدود بوده و فقط جاده هشترود به قرهچمن باز بوده و تردد در جریان است.
وی با بیان اینکه رانندگان برای تردد در جادهها باید به زنجیر چرخ، سوخت کافی و لباس گرم مجهز بوده و از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل کنند، اظهار داشت: رانندگان به منظور کاهش خطرات احتمالی در جادهها از تردد غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر علاوه بر داشتن تجهیزات زمستانی ازوضعیت جاده ها اگاهی حاصل کنند.
گفتنی است ارتفاع برف در داخل شهر ۲۰ سانتیمتر و در ارتفاعات نیز بیش از ۳۰ سانتیمتر گزارش شده است.
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