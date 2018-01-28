به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن سلامی در حاشیه بازدید بعدازظهر امروز استاندار سمنان از موزه دفاع مقدس سمنان، بابیان اینکه فاز اول این مرکز فرهنگی افتتاح خواهد شد، بیان کرد: آیین افتتاحیه این موزه، به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی شرق کشور هم‌زمان با ایام‌الله دهه فجر امسال و همراه با ۱۰ استان دیگر به‌صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد کشوری و لشکری افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این مرکز فرهنگی در فضایی به وسعت ۱۲هکتار شامل موزه دفاع مقدس، خاطرات سه هزار شهید استان، اسناد دفاع مقدس و همچنین اثرگذاری مردم استان در جنگ تحمیلی ساخته‌شده و قرار است فاز دوم آن نیز در سال آتی تکمیل شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان، گفت: اعتبارات مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان، از محل سفر استانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۵ تأمین‌شده است.

سلامی تأکید کرد: فاز اول این مجموعه شامل مجموعه میدان جنگ، صحن تاریخ، نماد حجمی سردر مجموعه، یادمان شهید گمنام و... است که با توجه به نقش‌آفرینی مردم استان سمنان در جنگ تحمیلی دارای اهمیت بسزایی است.

وی افزود: جانمایی موزه دفاع مقدس به شکلی صورت گرفته که بتوانیم از ظرفیت تردد سالانه ۲۰ میلیون زائر رضوی نیز استفاده کنیم.