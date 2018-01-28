دفاع مقدس الگوی ماندگار حضور برای مردم استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی در بازدید بعدازظهر یکشنبه خود از موزه دفاع مقدس استان سمنان، ضمن بیان اینکه این موزه بهانه‌ای برای زنده نگه‌داشتن یاد شهیدان است، تأکید کرد: دفاع مقدس الگوی ماندگار حضور مردم استان محسوب می‌شود که سه هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: مردم سمنان بافرهنگ شهادت بیگانه نیستند و درزمانی که جمعیت استان کمتر از ۳۰۰ هزار نفر بود، سه هزار شهید را تقدیم کردند لیکن نشان می‌دهد مردم این دیار در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشورشان از هیچ کوششی دریغ نکردند.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تأکید کرد: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا همیشه ارزنده است اما باید در نظر داشت که تلاش ما در راستای انتقال آرمان‌های شهدا به نسل جوان، باید تلاشی فراگیر باشد.

چاووشی موزه دفاع مقدس را نمادی ارزشمند برای نسل‌های آینده استان سمنان دانست و تأکید کرد: دفاع مقدس الگویی تاریخی است که افتخار مردم ایران اسلامی را در خدمت به اسلام راستین به نمایش گذاشت لیکن باید برای حفظ آن به‌دقت برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: حفظ یاد شهدا گامی برای تقویت فرهنگ عبودیت به درگاه ایزد یکتا است و در فرهنگ ایرانی اسلامی ما دارای جایگاهی ویژه‌ای قلمداد می‌شود لذا همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ادارات حوزه انرژی، اجرایی، خدماتی، فنی و ... می‌بایست کمال همکاری را با موزه دفاع مقدس داشته باشند.