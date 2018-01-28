با طلای گنج زاده، ایران قهرمان شد/پایان کار با ۷ مدال طلا و برنز

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز جمعه با حضور ۷۵۶ کاراته کا از ۸۱ کشور جهان به میزبانی فرانسه در سالن «پیردوکوبرتن» شهر پاریس آغاز شد که در نهایت تیم ملی کشورمان با دو طلا و ۵ برنز به کار خود پایان داد و در مجموع در بخش مردان به مقام قهرمانی دست یافت و در مجموع در رده سوم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفت.

آخرین نماینده ایران در این مسابقات سجاد گنج زاده بود که در فینال وزن ۸۴+ کیلوگرم برابر «مهدی فیلالی» از کشور میزبان قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۸ بر یک به برتری دست یافت و به نشان طلا دست یافت.

گنج زاده روز شنبه با برتری مقابل «چی وانگ» از چین تایپه، «مورگان موس» از آفریقای جنوبی، «اسلوبودوان بتویچ» از صربستان، صالح اباذری از ایران و «ایوان کلپیچ» از بوسنی به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود.

برای تیم کشورمان در این دوره از رقابتها گنج زاده و پورشیب دو نشان طلا و طراوت خاکسار، هامون درفشی پور، صالح اباذری و بهمن اسکندری و کاتای تیمی (ابوالفضل شهرجردی، میلاد دلیخون و علی زند) پنج نشان برنز کسب کردند.

امیربهادر تدین، ابوالفضل شهرجردی، رزیتا علیپور، مهدی خدابخشی، کیوان بابان، احسان حیدری، علی فداکار، مهدی قراری زاده، مبینا کاویانی، نگین باقری، سعید احمدی، امیرمهدیزاده، ابراهیم حسن بیگی، مجید حسن نیا، سارا بهمنیار، نسرین دوستی، حمیده عباسعلی، محدثه آقایی، زهره برزگر، فاطمه چالاکی، و علی اصغر آسیابری کاراته کاهایی بودند که توفیقی در کسب مدال در این رقابتها نداشتند.