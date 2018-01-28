پیگیر پرداخت مطالبات پزشکان و پرستاران در مجلس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالله اعزازی عصر امروز یک شنبه در دیدار کادر حوزه بهداشت و درمان شهرستان بناب با بیان این مطلب افزود: مجمع نمایندگان استان با تمام توان پیگیر پرداخت کلیه مطالبات پزشکان، پرستاران و کادر خدمات بهداشتی و درمانی است و برای این منظور در دیداری اختصاصی از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته ایم این موضوع را با جدیت تمام از وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

وی با اشاره به اینکه نیروهای شاغل در این بخش باید فارغ از هرگونه مشکلی به آلام مردم رسیدگی کنند؛ تصریح کرد: مسئولان از کلیه مشکلات این حوزه آگاهی داشته و حل آن ها را از مسایل اولویت دار خود می دانند.

این گزارش حاکی است، در این دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان بناب نیز از انجام اولین جراحی مغز و اعصاب در این شهرستان خبر داد.

هوشنگ شریفی افزود: پیش از این مجبور بودیم بیماران نیاز مند به اعمال جراحی مغز و اعصاب را به مرکز استان اعزام کنیم که با جذب متخصص و جراح مغز و اعصاب و همچنین تجهیز اتاق عمل بیمارستان امام خمینی(ره) بناب به تجهیزات مورد نیاز این مشکل حل شده و از این پس عمل های جراحی مغز و اعصاب در این شهرستان انجام خواهد گرفت.

وی سپس با اشاره به اینکه افتتاح کلینیک تخصصی در این شهرستان از آرزوهای دیرینه مردم منطقه بود؛ خاطرنشان کرد: کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره) همزمان با گرامیداشت قیام مردم تبریز و آذربایجان در ۲۹ بهمن با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری خواهد رسید.