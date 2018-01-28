به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال بالاگرفتن تنش ها در حزب حاکم انگلیس (حزب محافظه کار موسوم به «توری») و احتمال رأی عدم اعتماد به ترزا می نخست وزیر این کشور، معاون نخست وزیر در مصاحبه ای خواستار اتحاد محافظه کاران با هدف موفقیت دولت شد.

«دیوید لیدینگتون» (David Lidington) معاون نخست وزیر انگلیس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی با این ادعا که شاخص های رشد کشورش روند خوبی را دارند، در این باره اعلام کرد: از محافظه کاران می خواهم تا با کنارگذاشتن اختلافات با یکدیگر متحد شوند.

معاون نخست وزیر انگلیس ادامه داد: همه باید به آینده ای بهتر نگریسته و با احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنیم.

این در حالیست که به نوشته روزنامه گاردین، جمعی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار انگلیس به نخست وزیر این کشور و رهبر حزب توری سه ماه مهلت دادده اند تا وضعیت کنونی حزب حاکم را بهبود ببخشد؛ در غیراینصورت رأی عدم اعتماد را از سوی حزب دریافت خواهد کرد.