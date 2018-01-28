بارش برف ۶۵ سانتی در مناطق کوهستانی شفت/راه های روستایی باز است

محمدرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارش برف در این شهرستان، اظهار کرد: صبح امروز از برخی از مسیرهای روستایی در سطح شهرستان شفت بازدید میدانی به عمل آمد تا در صورت وجود مشکلی سریعا برطرف شود.

وی شروع بارش در مناطق کوهستانی شهرستان شفت را از ساعت پنج صبح امروز عنوان کرد و افزود: مسیرهای خرمکش، سیاهمزگی، امامزاده ابراهیم، امامزاده اسحاق شاهد بارش برف بودیم که ارتفاع برف در این مناطق ۶۵ تا ۷۰ سانتی متر بوده و در یک مقطع زمانی کوتاه سبب بسته شدن مسیر شد که با حضور دستگاه های مربوطه در زمان اندکی بازگشایی شد.

فرماندار شفت با اشاره به برگزاری چندین جلسه هماهنگی مدیریت بحران در سطح شهرستان با مسئولان دستگاه های عضو و دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: تصمیم گرفته شد که مدیریت بحران در زمان بارش برف در سطح روستاها برعهده دهیاران باشد.

وی تصریح کرد: دهیاران نیز با امنای مساجد، پایگاه بسیج و پاسگاه منطقه جلساتی را در راستای هماهنگی بیشتر برگزار کردند تا با بهره گیری از امکانات و پتانسیل روستای مذکور و امکاناتی که از سوی مدیریت شهرستان ارسال می شود بتوانند در زمان بحران روستای خود را مدیریت کنند.

محسنی در ادامه با بیان اینکه البته با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بربارش برف ۵۰ سانتیمتری در مناطق جلگه ای، این اتفاق رخ نداد و میزان بارش ها در مناطق جلگه ای بسیار اندک بود ، خاطرنشان کرد: البته در محورهای کوهستانی و روستاها و مسیرهای گردشگری شهرستان شفت همانند سیاهمزگی، امامزاده ابراهیم، امامزاده اسحاق، خرمکش، مزگده شاهد بارش برف بودیم که با همکاری دستگاه های راهداری و خدماتی این مسیرها بازگشایی شد.

وی همچنین با اشاره به بسته شدن یک ساعته مسیر امامزاده ابراهیم به علت شدت بارش، گفت: با حضور به موقع راهداران و همچنین بازدید بنده از این مسیر، این راه نیز بازگشایی شد.

فرماندار شفت با بیان اینکه در حال حاضر بارش برف در این شهرستان قطع شده است، افزود: البته در مناطق کوهستانی شهرستان بارش برف به صورت خفیف ادامه دارد.

وی در ادامه از همه شهروندان شفتی در خواست کرد که از هرگونه تردد غیرضرور در سطح شهر و روستاها خودداری کنند.

محسنی همچنین با اشاره به بروز یخبندان در روزهای آینده، تأکید کرد: تمام امکانات لازم برای خدمات رسانی به شهروندان اعم از نانوایی و سوخت پیش بینی شده بوده که خوشبختانه از با توجه به بارش اندک برف از این نظر با مشکلی مواجه نشدیم.

وی با اشاره به بسته بودن برخی مسیرهای روستایی، گفت: خوشبختانه با حضور راهداران تمامی این مسیرها بازگشایی شده و تنها در روستای مزگده با توجه به شیب تند با اعزام دستگاه ها خواسته شد که این مسیر نیز در سریعترین زمان بازگشایی شود.