چهارمین جشنواره بین المللی کارتون رسانه های دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره بین المللی کارتون در تبریز گفت: فکر، اندیشه و هنر جوهره توسعه ی جوامع است.

سید مرتضی موسویان خاطرنشان کرد: برغم اعلام آمادگی انجمن کارتونیست های تهران و در راستای واسپاری امور، برگزاری این جشنواره را به انجمن کارتونیست های تبریز واگذار کردیم تا با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی شاهد برگزاری جشنواره ای در شان آذربایجان و تبریز به عنوان شهر اولین ها باشیم.

وی با اشاره به تعدد برگزاری جشنواره های کاریکاتور در سطح دنیا و نقش تعیین کننده این هنر اذعان کرد: آثار هنری به مثابه ابزار توسعه یافتگی و فکر و اندیشه و هنر جوهره توسعه هستند.

رئیس مرکز فنآوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اهداف چهارمین مسابقه بین المللی کاریکاتور رسانه های دیجیتال اضافه کرد: آسیب شناسی و بیان هنرمندانه سبک زندگی دیجیتال، بررسی آسیب های دنیای دیجیتال و راهکارهای مقابله با آن و نگاه هنرمندانه به مقوله رسانه های دیجیتال در جهت الگو سازی و ایجاد فرهنگ عمومی از مهم ترین اهداف برگزاری این رویداد هنری است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه ای در استفاده از وسایل ارتباط جمعی و شبکه های مجازی گفت: شبکه های مجازی مرزها را درنوردیده اند و با ظهور رسانه ها با دهکده جهانی مواجه هستیم، بنابراین برای تحلیل درست پیام های دریافتی از شبکه های اجتماعی باید مجهز به سواد رسانه ای باشیم.

موسویان با اشاره به محورهای کلان این جشنواره که قابلیت جذب افراد بسیاری را دارد، افزود: این مسابقه بین المللی با موضوعات اینترنت، شبکه های اجتماعی، بازی و سرگرمی دیجیتال، تلفن همراه، رایانه، سبک زندگی دیجیتال، اشتراک گذاری محتوا، کودکان و نوجوانان آنلاین و حریم خصوصی برگزار می شود.

وی با اشاره به فرصت ها و تهدید های ایجاد شده در سایه شکل گیری شبکه های اجتماعی گفت: اگر با این رسانه ها و شبکه ها همراه و همگام نباشیم شکاف ایجاد شده با کسانی که راهبری را عهده دارند زیاد خواهد شد و اگر این گسست زیاد شود برای مدیریت اتفاقات امروزی تجربه گذشتگان ما را یاری نمی کند.

رئیس مرکز فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نظریه دوفضایی شدن خاطرنشان کرد: علم هایی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی و مدیریت که جایگاهشان از تکنولوژی هم فراتر است براساس شرایط خاصی بروز کرده اند و در حال حاضر ما باید براساس ادبیات خاص فضای جدید به سراغ مدیریت فضای جدید برویم.