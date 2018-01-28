تلاش شبانه روزی ۸۰۰ نیروی برف روب/معابر شمال شرق تهران باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا حسینی با بیان این مطلب افزود: همزمان با بارش سنگین ترین برف امسال که از روز گذشته در شمال شرق تهران در حال بارش است ، ستاد برف روبی شهرداری منطقه ۴ فعالیت خود را با تمام امکانات با بهره گیری از ۸۰۰ نیروی برف روب به همراه ۱۸۰ خودرو در سطح معابر محلی و بزرگراهی آغاز نمود .

وی افزود : بر اساس تمهیدات صورت گرفته ۱۰ سایت برف روبی منطقه ۴ با آماده باش کامل و با استفاده از کلیه نیروهای خدمات رسان و بکارگیری از تجهیزات و ملزومات برف روبی تلاش برای افزایش ضریب ایمنی خودروها و کاهش حجم ترافیک صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد.

حسینی با اشاره به تلاش شبانه روزی کارکنان شهرداری منطقه ۴ از روز گذشته افزود : به منظور تسریع در ارایه خدمات بهینه به شهروندان از روز گذشته کلیه تجهیزات مذکور به همراه بیش از ۸۰۰ نفر از پرسنل مورد نیاز به صورت آماده باش در ایستگاه های برف روبی ، بزرگراه ها ، خیابان ها و معابر منطقه استقرار یافته اند تا در این مدت با حداقل زمان ممکن معابر برای تردد شهروندان آماده شود.

شهردار منطقه ۴ در ادامه با اشاره به برف تکانی شاخه های درختان در مدت زمان برف روبی اشاره کرد و گفت : از بامداد امروز، علاوه بر برف روبی سطح معابر ، شاخه تکانی درختان جهت جلوگیری از انباشته شدن برف و احتمال شکستگی درختان نیز در حال انجام است.

وی افزود: به منظور افزایش سرعت خدمات رسانی در زمان بارش برف، بیش از ۳۵۰ مخزن زرد رنگ جهت دپوی شن مخصوص در سطح معابر منطقه ۴ جانمایی شده است .

حسینی خاطر نشان کرد: تمامی معابر منطقه ۴ برای تردد شهروندان باز است و عبور و مرور به آرامی جریان دارد.