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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷

با نظر شورای فنی؛

رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

بعد از نشست امروز یکشنبه اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد، رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد پس از نشست عصر امروز یکشنبه خود که در خانه کشتی تهران برگزار شد، رسول خادم را به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب و معرفی کرد.

رسول خادم به تازگی با استناد به اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، تمام وظایف و اختیارات خود را به استثنای امضای اسناد مالی به حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی واگذار کرد. وی با این کار عملا توانست مسیر خود برای قبول سرمربیگری تیم ملی را هموارتر سازد. ضمن اینکه او به اعضای شورای فنی نیز اعلام کرده بود در نشستی فوری به این وضعیت رسیدگی کنند و تکلیف سرمربی تیم ملی را روشن سازند که این نشست عصر امروز برگزار و رسول خادم رسما به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی شد.

کد مطلب 4212749

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