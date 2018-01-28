شهر کیاکلا با قدمت ۶۰ ساله به جایگاه خود نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حبیب نژاد عصر یکشنبه در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی این شهرستان، شیوع تفکر قوم مداری را سمی مهلک برای توسعه منطقه دانست و از تدوین سند آمایش و توسعه شهرستان برای اولین بار به عنوان چراغ راه توسعه خبر داد و گفت: این سند مجموعه ای منسجم برای معرفی شهرستان به شمار می رود.

وی ضعف زیرساخت ها را از مشکلات اساسی در شهرستان بیان کرد و گفت: با وجود خاک حاصلخیز و منابع آبی مناسب برای کشاورزی، می توان این شهرستان را قطب کشاورزی معرفی کرد و در این راستا باید زیرساختهای مورد نیاز ایجاد شود.

وی با اشاره به عدم رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرستان به طرح یکپارچه سازی اراضی اشاره و اضافه کرد: ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح تخصیص یافته است که نیمی از سهم استان مازندران را شامل می شود.

حبیب نژاد به قدمت ۴۰ ساله کیاکلا اشاره و اضافه کردک به رغم آنکه شهرنشینی قدمت ۴۰ ساله دارد اما هنوز به جایگاه واقعی و مطلوب دست نیافته ایم.

فرماندار سیمرغ، برندسازی محصولات کشاورزی از جمله شیربلال و توت فرنگی را امری ضروری دانست و گفت: باید محصولات با کیفیت و کمیت عالی به برند تبدیل شوند.

وی تفکر و نگاه نامناسب به موضوعات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را علت عدم ایجاد زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاران دانست و افزود : دولت بیش از ۴ برابر سهم یک درصدی شهرستان از منابع اعتباری به لحاظ جمعیتی را در سال گذشته به شهرستان سیمرغ اختصاص داد و لازم است عمیق تر به مسائل نگریست و مسائل را بصورت ریشه ای مرتفع کرد.