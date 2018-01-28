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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۳

مدارس ۴ منطقه مازندران روز دوشنبه تعطیل است

مدارس ۴ منطقه مازندران روز دوشنبه تعطیل است

ساری - مدارس چهار منطقه در سه شهرستان مازندران روز دوشنبه به دلیل بارش برف و برودت هوا تعطیل است.

محمودرضا علیزاده سخنگوی آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براثر بارش برف و برودت هوا و یخبندان، مدارس برخی از مناطق استان مازندران در روز دوشنبه در نوبت صبح و عصر تعطیل هستند که تمامی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم بخش یانه سر بهشهر از جمله آن است.

وی با بیان اینکه تمامی مقاطع تحصیلی هزار جریب نکا، دودانگه و چهاردانگه ساری نیز روز دوشنبه تعطیل است افزود: در صورت هر گونه خبر جدید در خصوص تعطیلی مدارس به دلیل بارش برف و برودت هوا اطلاع رسانی می شود.

به گزارش مهر، روز یکشنبه نیز مدارس هشت منطقه از مازندران تعطیل بود.

کد مطلب 4212760

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    نظرات

    • صفایی IR ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      به خدا ساری هم برف نشسته هوا هم 0 درجست فردا هم 7- میشه خواهش میکنم تعطیل کنید

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