مدارس ۴ منطقه مازندران روز دوشنبه تعطیل است

محمودرضا علیزاده سخنگوی آموزش و پرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براثر بارش برف و برودت هوا و یخبندان، مدارس برخی از مناطق استان مازندران در روز دوشنبه در نوبت صبح و عصر تعطیل هستند که تمامی مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم بخش یانه سر بهشهر از جمله آن است.

وی با بیان اینکه تمامی مقاطع تحصیلی هزار جریب نکا، دودانگه و چهاردانگه ساری نیز روز دوشنبه تعطیل است افزود: در صورت هر گونه خبر جدید در خصوص تعطیلی مدارس به دلیل بارش برف و برودت هوا اطلاع رسانی می شود.

به گزارش مهر، روز یکشنبه نیز مدارس هشت منطقه از مازندران تعطیل بود.