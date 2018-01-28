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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۷

شورای فنی اعلام کرد؛

آزادکاران شرکت‌کننده در جام تختی و قهرمانی آسیا مشخص شدند

آزادکاران شرکت‌کننده در جام تختی و قهرمانی آسیا مشخص شدند

شورای فنی ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد ترکیب تیم های اعزامی به رقابتهای جام تختی و پیکارهای قهرمانی آسیا را مشخص و معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات نشست امروز یکشنبه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

۱-  موضوع عدم حضور تیم ملی جوانان در کشتی آزاد  در جام تختی از سوی مجید ترکان مدیر تیم های ملی پایه  مطرح و با توجه به توضیحات ایشان به علت نزدیکی مسابقات جام تختی با مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان ، مورد بحث واقع و در نهایت به تایید شورای فنی نرسید.مقرر گردید  ضمن شرکت یک تیم  در رده سنی جوانان در جام تختی ، زمان مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان آزاد به دهه اول اردیبهشت سال ۹۷ موکول شود.

۲-  تعداد  تیم های شرکت کننده در مسابقات جام تختی کشتی آزاد ، چهار تیم منتخب ایران ( بر مبنای مصوبه جلسه پیش شورای فنی ) یک تیم منتخب از آذر بایجان شرقی، و یک تیم منتخب جوانان ایران (در مجموع شش تیم) خواهد بود .

۳-  اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در رقابتهای جام تختی بر مبنای مصوبه جلسه پیشین شورا ،از سوی کادر فنی ارائه، مورد بحث و در نهایت به شرح زیر به تاییدرسید:

وزن ۵۷  کیلوگرم: نادر حاجاقانیا(کرمان) حمید خلیلی(مازندران) مهران رضازاده(مازندرن) محمد طهماسبی (گلستان)
وزن ۶۱  کیلوگرم: محمد رمضان پور(مازندران) باقر یخکشی(مازندران) علی حاجاقانیا(مازندران)
وزن ۶۵  کیلوگرم: مرتضی قیاسی (لرستان) شایان حمزه(مازندران) پیمان بیابانی(تهران)بهنام احسانپور (مازندران)
وزن ۷۰  کیلوگرم: محمدرضا سرگو(البرز) نیما اشفاقی(مازندران) حسین مصطفوی(آ شرقی) میلاد طهماسبی(گلستان)
وزن۷۴  کیلوگرم:حامد رشیدی(کرمانشاه) امید خدمتی(تهران) حمیدرضا زرین پیکر(تهران) سعید داداشپور(تهران)
وزن ۷۹  کیلوگرم:امید حسن تبار(مازندران) آرام رحیمی(کردسان) محمد متقی نیا(خراسان رضوی) احمد بذری(مازندران)
وزن ۸۶  کیلوگرم:کامران قاسم پور(مازندران) مسعود مددی(البرز) اسماعیل محمودی(خراسان رضوی)
وزن ۹۲  کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی(مازندران) جمال میرزایی(همدان) ارشک محبی(کرمانشاه) رضا بیات(خراسان شمالی)
وزن ۹۷  کیلوگرم:اباذر اسلامی(مازندران) علیرضا گودرزی(سیستان و ب) امیر محمدی (خراسان شمالی) دانیال شریعتی(همدان)
وزن۱۲۵  کیلوگرم:جعفر شمس ناتری(گیلان) الیاس بختیاری(البرز) امیررضا امیری(لرستان) نعیم حسن زاده(مازندران) احمد میرزاپور(خراسان رضوی)

مربی اول:  محمد طلایی
مربیان: علیرضا رضایی ( سرمربی تیم ملی امید ) -  حسین نقیبی- فردین معصومی- مهدی برائتی- مسعود مصطفی جوکار و هیات‌های کشتی استان های کرمانشاه – خراسان رضوی – البرز – لرستان و گلستان هر کدام یک مربی معرفی خواهند کرد.
سرپرست:  هادی حبیبی
۴-  اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در مسابقات آسیایی قرقیزستان بر مبنای فرآیند انتخابی تیم ملی و سایر ملاحظات فنی اعلام و بهمراه مربیان مربوطه در نهایت به شرح ذیل به  تایید رسید. ترکیب  نهایی تیم از میان نفرات دیل متعاقبا اعلام خواهند شد :

وزن ۵۷  کیلوگرم:رضا اطری – نادر حاج آقا نیا
وزن ۶۱  کیلوگرم: ایمان صادقی  
وزن ۶۵  کیلوگرم:یونس امامی – پیمان بیابانی
وزن ۷۰  کیلوگرم:سیداحمد محمدی
وزن ۷۴  کیلوگرم:مصطفی حسین خانی-  حمیدرضا زرین پیکر -بهمن تیموری
وزن۷۹  کیلوگرم:عزت الله اکبری- امید حسن تبار
وزن ۸۶  کیلوگرم:علیرضا کریمی- کامران قاسمپور
وزن ۹۲  کیلوگرم:حسن یزدانی- محمد جواد ابراهیمی
وزن ۹۷  کیلوگرم:مجتبی گلیج – حسین شهبازی
وزن ۱۲۵  کیلوگرم:امین طاهری -  یداله محبی
سرمربی: رسول خادم
مربیان: محمد طلایی، علیرضا رضایی( سرمربی تیم امید)- فردین معصومی- مصطفی میرعمادیان- مهدی برائتی

۵-  اسامی اولیه کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در مسابقات جام جهانی  بهمراه مربیان مربوطه اعلام  و مقرر شد موضوع از سوی فدراسیون پیگیری شود.

۶-  اعضای شورای فنی موضوع سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان کشتی آزاد را طرح و مورد بررسی قرار دادند و در نهایت نظر ایشان مبنی بر پذیرش این مسئولیت از سوی رسول خادم به جمع بندی رسیدند.

۷-  مجید ترکان بعنوان مدیر تیم های ملی کشتی پایه موضوع ارزیابی از کادر فنی تیم ملی کشتی نوجوانان را مطرح و توضیحاتی پیرو جلسه پیشین در این خصوص ارائه و مورد بحث اعضای شورای فنی قرار گرفت . مقرر شد تا جلسه آتی مجددا ترکان ارائه پیشنهاد کنند.

کد مطلب 4212762

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