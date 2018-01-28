به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات نشست امروز یکشنبه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

۱- موضوع عدم حضور تیم ملی جوانان در کشتی آزاد در جام تختی از سوی مجید ترکان مدیر تیم های ملی پایه مطرح و با توجه به توضیحات ایشان به علت نزدیکی مسابقات جام تختی با مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان ، مورد بحث واقع و در نهایت به تایید شورای فنی نرسید.مقرر گردید ضمن شرکت یک تیم در رده سنی جوانان در جام تختی ، زمان مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان آزاد به دهه اول اردیبهشت سال ۹۷ موکول شود.

۲- تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقات جام تختی کشتی آزاد ، چهار تیم منتخب ایران ( بر مبنای مصوبه جلسه پیش شورای فنی ) یک تیم منتخب از آذر بایجان شرقی، و یک تیم منتخب جوانان ایران (در مجموع شش تیم) خواهد بود .

۳- اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در رقابتهای جام تختی بر مبنای مصوبه جلسه پیشین شورا ،از سوی کادر فنی ارائه، مورد بحث و در نهایت به شرح زیر به تاییدرسید:

وزن ۵۷ کیلوگرم: نادر حاجاقانیا(کرمان) حمید خلیلی(مازندران) مهران رضازاده(مازندرن) محمد طهماسبی (گلستان)

وزن ۶۱ کیلوگرم: محمد رمضان پور(مازندران) باقر یخکشی(مازندران) علی حاجاقانیا(مازندران)

وزن ۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی (لرستان) شایان حمزه(مازندران) پیمان بیابانی(تهران)بهنام احسانپور (مازندران)

وزن ۷۰ کیلوگرم: محمدرضا سرگو(البرز) نیما اشفاقی(مازندران) حسین مصطفوی(آ شرقی) میلاد طهماسبی(گلستان)

وزن۷۴ کیلوگرم:حامد رشیدی(کرمانشاه) امید خدمتی(تهران) حمیدرضا زرین پیکر(تهران) سعید داداشپور(تهران)

وزن ۷۹ کیلوگرم:امید حسن تبار(مازندران) آرام رحیمی(کردسان) محمد متقی نیا(خراسان رضوی) احمد بذری(مازندران)

وزن ۸۶ کیلوگرم:کامران قاسم پور(مازندران) مسعود مددی(البرز) اسماعیل محمودی(خراسان رضوی)

وزن ۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی(مازندران) جمال میرزایی(همدان) ارشک محبی(کرمانشاه) رضا بیات(خراسان شمالی)

وزن ۹۷ کیلوگرم:اباذر اسلامی(مازندران) علیرضا گودرزی(سیستان و ب) امیر محمدی (خراسان شمالی) دانیال شریعتی(همدان)

وزن۱۲۵ کیلوگرم:جعفر شمس ناتری(گیلان) الیاس بختیاری(البرز) امیررضا امیری(لرستان) نعیم حسن زاده(مازندران) احمد میرزاپور(خراسان رضوی)

مربی اول: محمد طلایی

مربیان: علیرضا رضایی ( سرمربی تیم ملی امید ) - حسین نقیبی- فردین معصومی- مهدی برائتی- مسعود مصطفی جوکار و هیات‌های کشتی استان های کرمانشاه – خراسان رضوی – البرز – لرستان و گلستان هر کدام یک مربی معرفی خواهند کرد.

سرپرست: هادی حبیبی

۴- اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در مسابقات آسیایی قرقیزستان بر مبنای فرآیند انتخابی تیم ملی و سایر ملاحظات فنی اعلام و بهمراه مربیان مربوطه در نهایت به شرح ذیل به تایید رسید. ترکیب نهایی تیم از میان نفرات دیل متعاقبا اعلام خواهند شد :

وزن ۵۷ کیلوگرم:رضا اطری – نادر حاج آقا نیا

وزن ۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی

وزن ۶۵ کیلوگرم:یونس امامی – پیمان بیابانی

وزن ۷۰ کیلوگرم:سیداحمد محمدی

وزن ۷۴ کیلوگرم:مصطفی حسین خانی- حمیدرضا زرین پیکر -بهمن تیموری

وزن۷۹ کیلوگرم:عزت الله اکبری- امید حسن تبار

وزن ۸۶ کیلوگرم:علیرضا کریمی- کامران قاسمپور

وزن ۹۲ کیلوگرم:حسن یزدانی- محمد جواد ابراهیمی

وزن ۹۷ کیلوگرم:مجتبی گلیج – حسین شهبازی

وزن ۱۲۵ کیلوگرم:امین طاهری - یداله محبی

سرمربی: رسول خادم

مربیان: محمد طلایی، علیرضا رضایی( سرمربی تیم امید)- فردین معصومی- مصطفی میرعمادیان- مهدی برائتی

۵- اسامی اولیه کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در مسابقات جام جهانی بهمراه مربیان مربوطه اعلام و مقرر شد موضوع از سوی فدراسیون پیگیری شود.

۶- اعضای شورای فنی موضوع سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان کشتی آزاد را طرح و مورد بررسی قرار دادند و در نهایت نظر ایشان مبنی بر پذیرش این مسئولیت از سوی رسول خادم به جمع بندی رسیدند.

۷- مجید ترکان بعنوان مدیر تیم های ملی کشتی پایه موضوع ارزیابی از کادر فنی تیم ملی کشتی نوجوانان را مطرح و توضیحاتی پیرو جلسه پیشین در این خصوص ارائه و مورد بحث اعضای شورای فنی قرار گرفت . مقرر شد تا جلسه آتی مجددا ترکان ارائه پیشنهاد کنند.