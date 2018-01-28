علت مرگ نوزاد ۴ ماهه سرپل ذهاب سندرم وردینگ هافمن بود

فریبا ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محمد صیفوری نوزاد ۴ ماهه در تاریخ ۱۵ آذر امسال به علت تنگی نفس از بیمارستان سرپل ذهاب به بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی اعزام و در بخش مراقبت های ویژه با تشخیص عفونت شدید تنفسی بستری شد.

وی افزود: اقدامات درمانی، دارویی و حمایتی تنفسی برای بیمار انجام شد و با توجه به ضعف شدید عضلانی، گردن نگرفتن تا ۴ ماهگی و نسبت فامیلی پدر و مادر با شک به بیماری ژنتیکی که سیستم عصبی و عضلانی را مورد هدف قرار می‌دهد مشاوره های فوق تخصصی غدد، نورولوژی و سیتی اسکن مغز انجام شد.

ویسی افزود: با توجه به جواب آزمایشات و نظر تیم فوق تخصصی مرکز، شک به بیماری وردینگ هافمن افزایش یافته و جهت تایید نهایی؛ نمونه برداری تشخیصی از عضله در این مرکز انجام و به آزمایشگاه مربوطه در تهران ارسال شد که در نهایت تشخیص اولیه تایید گردید.

وی گفت: با وجود مهار عفونت اما در پی پیشرفت بیماری اولیه، این نوزاد در ۲۳ آذر ماه دچار وقفه تنفسی قلبی شد و علیرغم تلاش تیم پزشکی، فوت کرد.

گفتنی است، پیشتر در فضای مجازی ادعا شده بود که این نوزاد ۴ ماهه به علت سرما زدگی فوت کرد.