مسئولان آستارا از پاسگاه مرزی و برفگیر «ونه بین» بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شهرستان آستارا بعدازظهر یکشنبه درجریان بازدید از محور ارتباطی و پرتردد آستارا به اردبیل درگردنه کوهستانی حیران، از پاسگاه مرزی و برفگیر «ونه بین» در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بازدید و از زحمات مرزبانان که با وجود بارش برف و برودت هوا در این نقطه مرزی از کشور خدمت می کنند، قدردانی کردند.

فرمانده هنگ مرزی آستارا در این بازدید که با حضور فرماندار، رئیس جمعیت هلال احمر، فرمانده نیروی انتظامی، خبرنگاران خبرگزاری ها، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و بخشدار مرکزی آستارا، انجام شد، اظهار کرد: هدف از این بازدید بررسی وضعیت پاسگاه های کوهستانی منطقه وتشکر از زحمات مرزبانان وطن است که شبانه روز برای برقراری امنیت در مرزهای کشور تلاش می کنند.

سرهنگ نوذر مرادی با بیان اینکه امنیت و آرامش کشور را مدیون تلاش و ایثارگری رزمندگان مرزبانی هستیم که در تمام فصول سال و حتی در سخت ترین شرایط در سراسر میهن اسلامی، حافظ و نگهبان مرزهای کشور هستند، گفت: در منطقه مرزی و کوهستانی حیران آستارا با وجود بارش شدید برف و برودت هوا و یخبندان، مرزبانان وطن با چشمان همیشه بیدار از مرزها صیانت می کنند.

وی تصریح کرد: پاسداری از مرزها در برف و سرما و عشق به وطن سختی نمی شناسد و مرزبانان هوشیار هنگ مرزی آستارا با آمادگی کامل برای دفاع از مناطق مرزی در برف و سرمای زیر صفر درجه خدمت کرده و در راستای برقراری امنیت پایدار در مرزهای ملی از هیچ سختی نمی هراسند.

مرادی آمادگی و توان رزمی مرزبانان درحفظ و کنترل مرزهای کشور را یادآور شد و افزود: برای کنترل و تامین امنیت مرزی، مرزبانان کشور به خصوص در استان گیلان زحمات زیادی می کشند و در سایه تلاش آنها، مرزهای کشورمان در شمال گیلان جزء سرحدات امن محسوب می شود.

عکس /مهدی حسین نژادی