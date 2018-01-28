مدارس مشهد تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی به دلیل برودت هوا و لغزندگی معابر مدارس مقطع پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه مشهد فردا دوشنبه تعطیل خواهد بود.

همچنین مدارس تمامی مقاطع روستایی شهرهای ششتمد، کدکن، کوهسرخ،فریمان،زبرخان، میان جلگه، نیشابور، سرخس، جلگه رخ، فیروزه،کوهسرخ کلیه مقاطع مدارس روستایی تبادکان و سبزوار فردا تعطیل خواهد بود.

طبق این اطلاعیه مدارس مناطق تبادکان،زاوه، احمدآباد،رضویه،چناران،سبزوار در مقاطع پیش دبستانی،ابتدایی و دوره اول متوسطه، شهر خواف در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و شهرستانها و مناطق تربت حیدریه، تایباد،گلبهار،کلات،صالح آباد،نوخندان،درگز(بخش میانکوه کلیه مقاطع)سرولایت در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.