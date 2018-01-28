  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۱

به دلیل بارش برف و برودت هوا؛

مدارس مشهد تعطیل شد

مدارس مشهد تعطیل شد

مشهد- طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول مشهد به دلیل بارش برف و برودت هوا روز دوشنبه در نوبت صبح تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی به دلیل برودت هوا و لغزندگی معابر مدارس مقطع پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه  مشهد فردا دوشنبه تعطیل خواهد بود. 

همچنین مدارس تمامی مقاطع روستایی شهرهای ششتمد، کدکن، کوهسرخ،فریمان،زبرخان، میان جلگه، نیشابور، سرخس، جلگه رخ، فیروزه،کوهسرخ کلیه مقاطع مدارس روستایی تبادکان و سبزوار فردا تعطیل خواهد بود.

طبق این اطلاعیه مدارس مناطق تبادکان،زاوه، احمدآباد،رضویه،چناران،سبزوار در مقاطع پیش دبستانی،ابتدایی و دوره اول متوسطه، شهر خواف در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و شهرستانها و مناطق تربت حیدریه، تایباد،گلبهار،کلات،صالح آباد،نوخندان،درگز(بخش میانکوه کلیه مقاطع)سرولایت در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

کد مطلب 4212783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ار IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی ممنونم
    • کارینا کریمی IR ۱۴:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سلام اگه میشه مدارس کل استان زنجان راتعطیل کنید‌ اگه این کارو بکنید همه ممنون میشن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها