به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز (یکشنبه) در دیدار «یان کوویچ» نماینده سازمان ملل در امور عراق ضمن قدردانی از اقدامات مثبت و سازنده نماینده سازمان ملل در امور عراق و تاکید بر احترام به قانون اساسی، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور اظهار داشت: علی رغم تلاش‌های سازنده سازمان ملل، آمریکا در حال انتقال رهبران شکست خورده داعش از عراق و سوریه به شمال افغانستان است.

وی افزود:این تلاش ها در جهت حفظ داعش و تروریسم می تواند برای آینده عراق، منطقه و جهان بشدت خطرناک باشد. تداوم بازی منطقه ای آمریکا با بهره گیری از داعش در افغانستان خطای راهبردی جدید کاخ سفید است.

امیرعبداللهیان افزود: برگزاری به موقع و بدون تاخیر انتخابات بخش مهمی از روند سیاسی عراق جدید به شمار می‌رود.

وی با تمجید از نقش رهبران فهیم سیاسی و دینی و مردم هوشیار عراق، اظهار داشت: ما رویکرد تعامل سیاسی ریاض با بغداد را مثبت می دانیم اما تلاش های سعودی برای تاخیر در برگزاری انتخابات عراق را ادامه نقش غیرسازنده ریاض در منطقه می‌دانیم.

امیرعبداللهیان با اشاره به سفر اخیر نیچروان بارزانی به تهران، همدلی کرد، شیعه و اهل سنت در عراق را یک ضرورت خواند.

دستیار ویژه رئیس در امور بین الملل در ادامه با اشاره به بحران یمن و نمایش های ساختگی اتهام موشکی آمریکا به تهران که توسط ترامپ و نیکی هیلی کارگردانی می شود، افزود: اتهامات وارده به ایران در یمن کاملا بی اساس است و تهران هیچگاه از راه حل نظامی در قبال منطقه و یمن جانبداری نکرده است. آینده یمن متعلق به همه مردم، احزاب و گروههای قانونی یمنی است و از ابتدا گفته ایم که راه حل بحران یمن صرفا سیاسی است.

یان کوویچ نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق با اشاره به مثبت ارزیابی نمودن روند سیاسی در عراق، گفت: وظیفه ما کمک به دولت و مردم عراق برای حفظ اتحاد و اجرای قانون اساسی است. وی افزود : امیدواریم برگزاری بموقع انتخابات با حضور حداکثری عراقی ها در پای صندوقهای رای و ایجاد دولت جدید به مردم احساس سودمندی و بهرمندی بیشتر از منافع ناشی از شکست داعش را بدهد.

یان کوویچ با تقدیر از نقش سازنده تهران در کمک به مبارزه با تروریسم در عراق اظهار داشت: بی شک رفع اختلافات بین بغداد و اربیل و حضور فعال همه عراقی ها به تحقق انتخابات موثر کمک می کند.

وی همچنین نگرش مثبت سعودی در قبال عراق را مهم خواند.