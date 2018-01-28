امکانات گردشگری برای مسافران نوروزی در گرگان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جلسه کمیسیون گردشگری، خدمات شهری و زیست شهری شورای شهر گرگان، شامگاه یکشنبه با موضوع ارائه گزارشی در خصوص طرح ها و برنامه های استقبال از بهار توسط سازمان های شهرداری گرگان برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون گردشگری، خدمات شهری و زیست شهری شورای شهر گرگان، اظهار کرد: در راستای طرح استقبال از بهار باید برنامه های مدونی ارائه شود تا رضایت مسافران و شهروندان را در ایام نوروز شاهد باشیم.

علی اصغر یوسفی افزود: سازمان های شهرداری باید با هماهنگی هم ساماندهی های لازم برای ارائه خدمات به مسافران را انجام دهند.

یوسفی همچنین به کمپ مسافران در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: باید فضاهای اسکان مسافران امکانات کامل را داشته باشد و حتی محصولاتی برای عرضه و فروش داشته باشیم.

وی همچنین بر ضرورت برنامه های آموزشی ویژه نوروز برای نیروهای خدماتی شهرداری، تأکید کرد.

در ادامه موسی الرضا صفری، معاون خدمات شهری شهرداری گرگان به ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در خصوص طرح استقبال از بهار پرداخت.

خانه تکانی شهری

وی اظهار کرد: اقدامات مهم حوزه خدمات شهری بر کسی پوشیده نیست و این سازمان ویترین هر شهر است و ما خانه تکانی شهری را انجام می دهیم.

صفری با بیان این که هر ساله در قالب یک برنامه مدون طرح استقبال از بهار را انجام می دهیم، افزود: آمادگی کامل نیروها در این ایام صورت می گیرد و درخصوص چهارشنبه سوری برنامه ریزی می کنیم تا شبی بدون حادثه را رقم بزنیم.

وی اهداف این حوزه را چنین عنوان کرد: ایجاد سرزندگی در محیط شهری، انجام اقدامات یکپارچه و مدون با رویکرد استقبال از بهار، ایجاد روحیه نشاط اجتماعی، همدلی و مهربانی در بین شهروندان، ساماندهی فضاهای شهری و ارتقاء کیفیت زیست شهری و غیره.

اقدامات خدمات شهری در ایام نوروز

صفری با بیان این که شرح وظایفی برای پیمانکاران تعریف شده است، ادامه داد: از جمله اقدامات ما برای استقبال از بهار شستشوی مخازن زباله و رنگ آمیزی آن، تنظیف روزانه و لایروبی همه جوی ها و کانال ها، نظافت و شستشوی پل ها و المان های شهری، جمع آوری خاک و نخاله زباله در حاشیه ها، کنترل و نظارت بر بهسازی و ساماندهی سرویس های بهداشتی سطح شهر و پارک ها جهت رفاه حال مسافران نوروزی، ساماندهی محل اسکان مسافران و غیره است.

وی گفت: توزیع لباس نو بین کارگران خدمات شهری صورت خواهد گرفت و تیرهای برق خاموش، شناسایی و نواقص آن برطرف خواهد شد.

خدمات آرامستان ها در ایام نوروز

صفری به جمع آوری متکدیان اشاره کرد و افزود: برای آرامستان ها در این ایام وظایفی طراحی شده که علاوه بر ارائه خدمات در مورد غسل و کفن، شستشوی قبور، شستشوی سرویس های بهداشتی، سامان بخشیدن به گل فروشان محوطه آرامستان ها و غیره را انجام می شود.

وی شرح وظایف زیباسازی را چنین عنوان کرد: جمع آوری عناصر زائد، پاکسازی و امحاء برچسب ها و آگهی های تبلیغاتی، جمع آوری تابلوهای متحرک ، نظافت و مرمت تجهیزات و المان های شهری، رنگ آمیزی جداول، رفع خطر از بناهای خطرناک و غیره.

صفری گفت: سه پمپ بنزین داریم که توسط بخش خصوصی و زیر نظر شهرداری اداره می شوند و همچنین پنج ایستگاه CNG داریم که ۹۶ درصد گاز خودروها را تأمین می کنند.

وی اقدامات خود در پمپ بنزین ها و جایگاه CNG را نظافت مستمر، رسیدگی به سرویس بهداشتی، روشنایی جایگاه و نصب بنر خوشامد بیان کرد.

چهارشنبه بازار در ایام پایانی سال هرروز بازار می شود

وی اضافه کرد: در ایام پایانی سال چهارشنبه بازار را هرروز بازار می کنیم، شب بازار هم رونق خوبی یافته و امید داریم که از ۱۲۰ غرفه به ۳۰۰ برسد و باید به بخش خصوصی واگذار شود.

در ادامه حمیدرضا آقاملایی، عضو شورای شهر گرگان اظهار کرد: باید در زمینه خدمات نوروزی و کمپ های ویژه مسافران اقدامات دیگر شهرها رصد و همچنین از دیدگاه های نخبگان در این زمینه استفاده شود.