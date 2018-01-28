راه اندازی تیم کبدی دانشگاه پیام نور دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یدالهی در نشست با رئیس هیئت کبدی استان تهران با اشاره به کسب موفقیت های ورزشی توسط دانشگاه پیام نور دماوند، گفت: این موفقیت ها به خصوص در رشته فوتسال و نیز برگزاری مسابقات متمرکز کشوری همچون مسابقه کشوری پاورلیفتینگ پسران در آذر ماه سال گذشته در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند نشان دهنده علاقمندی دانشجویان این مرکز به ورزش و رشته های ورزشی است.

وی افزود: با حمایت هیات کبدی استان تهران،تیم کبدی مرکز دماوند راه اندازی شده و تمرینات این تیم تحت نظر و حمایت مستقیم مسئولان هیات کبدی استان تهران قرار گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دماوند در ادامه خاطر نشان کرد: باعنایت به درپیش بودن ایام الله دهه مبارک فجر یکی از برنامه های پیش بینی شده دراین ایام برگزاری مسابقات ورزشی درسطح دانشجویان، کارکنان واساتید مرکز در رشته های گوناگون از قبیل فوتسال، پینگ پنگ، پرتاب دارت، شطرنج و برنامه پیاده روی و کوهنوردی است که طی این دهه انجام می شود.

حسین عنصری، رئیس هیئت کبدی استان تهران نیز در این نشست، طی سخنانی گفت: دانشگاه پیام نور با ظرفیت های بالای ورزشی خود امکان داراب ودن یک تیم منسجم در ورزش کبدی را دارد و ما در هیئت کبدی استان هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را برای راه اندازی تیم کبدی دانشگاه پیام نور مرکز دماوند انجام خواهیم داد.

گفتنی است طی این جلسه مقرر شد برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت برگزاری دوره های مربیگری و آموزش کبدی در آینده نزدیک در دانشگاه پیام نور مرکز دماوند انجام گیرد.