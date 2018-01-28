توقف پروازهای فرودگاه امام خمینی تا ۸ صبح فردا

علی کاشانی حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بارش برف و کولاک شدید و کتهش دید افقی، پروازهای این فرودگاه تا ساعت ۸ صبح فردا دوشنبه متوقف شد.

وی اضافه کرد: سطوح پروازی فرودگاه امام خمینی(ره) با تلاش همکاران من آماده پرواز است، اما کاهش دید افقی انجام پروازها را ناممکن ساخته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: از مسافران محترم تقاضا می شود برای اطلاع از چگونگی پروازهای بعد از ساعت ۸ نیز از طریق تماس با شماره تلفن های ۰۹۶۳۳۰ و ۵۱۰۰۱۱۸ اطلاع حاصل کنند.