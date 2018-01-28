به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی عصر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سردخانه ها در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش ویژه ای را ایفا می کنند لذا باید از ظرفیت سردخانه های استان نهایت استفاده را ببریم.

وی با اشاره به اینکه با ذخیره سازی میوه ها در شرایط مناسب امکان تعادل عرضه و تقاضا وجود دارد، خاطر نشان کرد: استانی که اقلیم گرم و مناسبی برای پرورش بهترین پرتقال را همچون پرتقال قصرشیرین را دارد متاسفانه بیش از ۲ هفته از این محصول مرغوب نمی توان استفاده کرد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه اظهار داشت: باید نسبت به صادرات میوه از جمله سیب و پرتقال به کشور عراق توجه ویژه داشته باشیم و با انجام یک کار فنی بتوانیم میوه های خود را جایگزین میوه های کشورهای دیگر که وارد عراق می شوند، کنیم.

رحیمی به سرمای اخیر اشاره کرد و افزود: باید در این شرایط بتوانیم از یخ زدگی میوه ها به خصوص پرتقال جلوگیری کنیم چرا که امر یخ زدگی میوه ها نگران کننده است.

وی بر اهمیت مرغوب بودن محصولات غذایی تاکید کرد و گفت: قرار نیست فقط شکم مردم را سیر کنیم بلکه سلامتی مردم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

رحیمی در ادامه به اثرات روانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور اشاره کرد و افزود: نباید این افزایش قیمت ربطی به لبنیات و حبوبات و ... داشته باشد.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه همچنین بیان داشت: در سال قبل کمترین نرخ تورم استانهای کشور را داشتیم.

وی تصریح کرد: با پیگیری مدیریت استان، مصوبه ای تنظیم شد که بر اساس آن به ازای هرکیلوگرم گوشت لاشه امکان صادرات ۱ کیلو گوشت زنده برای تجار کرمانشاهی فراهم شده است که این فرصت خوبی برای آنها محسوب می شود اما متاسفانه جهت اقدام تا کنون حتی یک تاجر هم به ما مراجعه نکرده است.

رحیمی اظهار داشت: این درحالیست که استان کرمانشاه که یک برند در گوسفند سنجابی است می تواند از این فرصت بیشترین استفاده را ببرد.