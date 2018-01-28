برد قدرتمند فوتبال ساحلی ایران در برابر اوکراین

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی فوتبال ساحلی «پرشین کاپ» که از دیروز با حضور چهار تیم قدرتمند جهان آغاز شده بود، امروز در دومین روز این رقابت ها دو بازی برگزار شد.

مسابقه اول بین تیم های اسپانیا و آذربایجان بود که در این رقابت اسپانیا با به ثمر رساندن سه گل از سد آذربایجان گذشت و آذربایجان تنها توانست یه گل به حریف خود بزند.

در دومین بازی نیز که تیم ملی ایران با اوکراین بود ، تیم ملی کشورمان توانست با ۶ گل با قدرت در برابر حریف خود به پیروزی برسد و نتیجه بازی را ۶ به ۳ به نفع خود به پایان برساند.

گل زنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در این رقابت، محمد مرادی ۳گل، محمد احمدزاده ۲گل و حمیدبهزاد پور یک گل را به ثمر رساندند.

لازم بذکر است محمد احمد زاده و حمید بهزاد پور دو گل زن بازی امروز از بازیکنان تیم پارس جنوبی بوشهر نیز می باشند.