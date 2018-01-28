به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد؛ با توجه به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی و احتمال حوادث گاز گرفتگی لازم است هموطنان عزیز برای حفظ جان و سلامتی خود و اعضای خانواده نسبت به رعایت و کنترل موارد ذیل اقدام کنید:

وجود منافذ و درزها برای ورود هوای تازه به داخل ساختمان به ویژه محل خواب و استراحت الزامی است.

آبی بودن شعله بخاری و سایر وسایل گرمایشی ضروری است.

سرد نبودن لوله بخاری و سایر وسایل گرمایشی کنترل شود.

سالم و بازبودن مسیر لوله و قرار داشتن کلاهک H در انتهای لوله در دودکش کنترل شود.

توجه به علائم مسمومیت با گاز منوکسید کربن شامل احساس سردرد، تهوع، سرگیجه، کاهش دید و خواب آلودگی و خروج از محیط آلوده در صورت مشاهده علائم.