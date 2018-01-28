آماده باش ۲۴ ساعته مرکز فرماندهی سازمان مدیریت بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی افزود: مرکز فرماندهی ستاد مدیریت بحران بهصورت ۲۴ساعته فعال است.

صادقی درباره رویه استاندارد این سازمان در رابطه با تغییر شرایط جوی شهر تهران توضیح داد: اینمرکز نقشه های فرماندهی را از قبل تهیه می کند، از مراجع ذیربط در این حوزه برای نقشه هایتأییدیه می گیرد و به دستگاه های مربوطه هشدارهای لازم را می دهد.

وی ضمن اشاره به این که درباره برف دیروز و امروز با توجه به پیش بینی های تخصصی اطلاعیههایی صادر کردیم، اظهار داشت: به همه دستگاه های عضو در شورای هماهنگی مدیریت بحران،چه دستگاه هایی که در قالب شهرداری فعالیت می کنند مثل معاونت خدمات شهری و چهدستگاههایی که در خارج از شهرداری هستند مثل سازمان آب و فاضلاب و شرکت گاز و پلیسراهور، فرستادیم و از این دستگاه ها خواستیم که در شرایط آماده باش قرار بگیرند.

صادقی تاکید کرد: پیام های آموزشی را نیز به سرعت در اختیار صداوسیما قرار دادیم تا آنها را ازشبکه های مختلف سیما و صدا پخش کنند.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران گفت: این مواردی بود که سازمان مدیریت بحران شهرتهران پیش از بارش برف انجام داد. پس از بارش برف نیز در ساعتهای اولیه مرکز پیام ما در ستادگزارش دستگاههای مربوط را سریعا دریافت و نسبت به هماهنگیهای لازم میان دستگاههایاجرایی اقدام کرد.

صادقی در پایان اظهار داشت: نکته مهم این است که سازمان مدیریت بحران شهر تهران بهصورت ۲۴ساعته با هشیاری کامل آماده است تا در صورت نیاز جلسه شورای هماهنگی مدیریتبحران را برگزار کند.