شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هواشناسی هرمزگان، مرضیه سی سی پور گفت: پدیده گرد و غبار نیز در سواحل و جزیره‌ها دور از انتظار نیست. پیش بینی می‌شود سرعت وزش باد در خلیج فارس و تنگه هرمز به ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت برسد.

وی تصریح کرد: این شرایط تا روز پنجشنبه ادامه دارد و شناورهای سبک و صیادی و دریانوردان از تردد دریایی خودداری کنند.

کارشناس پیش بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: تمهیدهای لازم در تمامی اسکله‌های استان برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی صورت گیرد.

سی سی پور در پایان گفت: از نظر دمایی از امروز تا پایان هفته کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.