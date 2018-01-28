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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۳

کارشناس هواشناسی هرمزگان:

شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند

شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند

بندرعباس - کارشناس هواشناسی هرمزگان گفت: با افزایش سرعت بادهای غربی در خلیج فارس و به تدریج تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم و مواج می‌شود و شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هواشناسی هرمزگان، مرضیه سی سی پور گفت: پدیده گرد و غبار نیز در سواحل و جزیره‌ها دور از انتظار نیست. پیش بینی می‌شود سرعت وزش باد در خلیج فارس و تنگه هرمز به ۴۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت برسد.

وی تصریح کرد: این شرایط تا روز پنجشنبه ادامه دارد و شناورهای سبک و صیادی و دریانوردان از تردد دریایی خودداری کنند.

کارشناس پیش بینی هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: تمهیدهای لازم در تمامی اسکله‌های استان برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی صورت گیرد.

سی سی پور در پایان گفت: از نظر دمایی از امروز تا پایان هفته کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 4212833

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