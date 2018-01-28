پیست توچال فردا رسما بازگشایی می شود/ دیزین در آستانه بازگشایی

به گزارش خبرنگار مهر، نگرانی علاقه مندان اسکی در خصوص وقفه طولانی مدت برای بازگشایی پیست های اسکی با بارش مناسب برف امروز به پایان رسید.

در حالی که تا امروز تنها پیست اسکی دربندسر به صورت رسمی بازگشایی شده بود، در پی بارش برف پیست توچال نیز از فردا دوشنبه نهم بهمن به روی علاقه مندان اسکی باز می شود. از روز گذشته دستگاههای پیستکوب در حال آماده سازی توچال هستند که با بارش برف مناسب امروز این عملیات به پایان رسید.

همچنین پیست اسکی دیزین که بزرگترین پیست اسکی کشور به شمار می رود با بارش برف امروز در آستانه بازگشایی است. اگرچه این پیست خود را برای میزبانی چند مسابقه نیز آماده می کند ولی باید منتظر بازگشایی رسمی آن به روی علاقه مندان بود.