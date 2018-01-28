  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۱۴

اثرات بارش برف در کشور؛

پیست توچال فردا رسما بازگشایی می شود/ دیزین در آستانه بازگشایی

پیست توچال فردا رسما بازگشایی می شود/ دیزین در آستانه بازگشایی

در پی بارش مناسب برف پیست اسکی توچال فردا نهم بهمن رسما بازگشایی می شود تا علاقمندان بتوانند از نزدیکترین پیست به شهر تهران استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نگرانی علاقه مندان اسکی در خصوص وقفه طولانی مدت برای بازگشایی پیست های اسکی با بارش مناسب برف امروز به پایان رسید. 

در حالی که تا امروز تنها پیست اسکی دربندسر به صورت رسمی بازگشایی شده بود، در پی بارش برف پیست توچال نیز از فردا دوشنبه نهم بهمن به روی علاقه مندان اسکی باز می شود. از روز گذشته دستگاههای  پیستکوب در حال آماده سازی توچال هستند که با بارش برف مناسب امروز این عملیات به پایان رسید.

همچنین پیست اسکی دیزین که بزرگترین پیست اسکی کشور به شمار می رود با بارش برف امروز در آستانه بازگشایی است. اگرچه این پیست خود را برای میزبانی چند مسابقه نیز آماده می کند ولی باید منتظر بازگشایی رسمی آن به روی علاقه مندان بود.

کد مطلب 4212841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها