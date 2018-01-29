سازمان نظام مهندسی پول دارد ولی نه ۱۵۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا رحمتی در گفت وگو با رادیو اقتصاد درباره وضعیت بازار مسکن گفت: موضوع رونق بازار مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ به دلیل برخی فاکتورهایی که ریشه آن لزوما در صنعت ساختمان نبوده در تغییر است. نوسانات ارز، کاهش سود سپرده های بانکی و تغییر ادبیات سرمایه گذاری در جامعه سبب شد تا مردم سرمایه های خرد خود را از بانک ها خارج کرده و به سمت بازار ارز و بازار مسکن ببرند که درنتیجه ارز گران شد. مسکن متوسط هم در سطح شهر تهران به گونه ای شد که شاید به راحتی دیگر یک واحد مسکونی با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان نمی توان برای خرید پیدا کرد. چون این مبلغی است که یک یا چند نفر به راحتی اقدام به خرید می کنند و درنتیجه این اتفاق در بازار مسکن رخ داد.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: بنابراین چون ریشه رونق فعلی بازار مسکن مسأله ای همچون کاهش سود سپرده های بانکی است، نمی توان تحلیل دقیقی کرد که این رفتار ادامه می یابد یا خیر.

وی درباره بخشنامه ۵ درصدی اخیر وزیر راه و شهرسازی و انباشت سرمایه ای که معاون وزیر اعلام کرده یادآور شد: از آنجایی که در سطح کشور هر استانی مبالغی به عنوان درآمد در جساب های خود دارند، اگر این مبالغ را جمع کنیم، ممکن است به اعداد و ارقام قابل توجهی برسیم اما اینکه سازمان نظام مهندسی هر استان به طور اختصاصی چه مبالغی دارد، باید از مجاری قانونی، خزانه دار و هیئت مدیره هر استان پیگیری شود و آنها مبالغ را اعلام کنند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: این ۵ درصد که اخیرا وزیر راه و شهرسازی در خصوص آن بخشنامه داده است، مبالغی هستند که نظام مهندسی های استان ها از حساب مهندسان برمی داشتند و با استفاده از آن امور سازمان ها را اداره می کردند و در پیشبرد خدمات مهندسی بسیار مهم بود.

وی بیان داشت: این دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی برای من جای تعجب دارد. اینکه پول در حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران باشد را قبول دارم اما خیلی کمتر از این رقمی است که تخمین زده اند.

عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآور شد: این پول متعلق به نظام مهندسی نیست بلکه مالکان در اختیار سازمان قرار می دهند تا با توجه به پیشرفت پروژه به مهندسان پرداخت کند. تنها ۵ درصد از آن متعلق به سازمان و فلسفه آن برگزاری کلاس های آموزشی رایگان و خدمات رفاهی برای مهندسان است.

وی خاطرنشان کرد: از تابستان امسال تیم های بازرسی ویژه نظام مهندسی تشکیل شده و به صورت ویژه اقدام به بازرسی فعالیت های مهندسان کرده که هزینه بازرسی ها و نیز هزینه نمونه برداری از بتن آماده مصرف از محل همین ۵ درصدهایی است که سازمان می تواند به نفع خود برداشت کند. اگر منابع مالی نظام مهندسی قطع شود، دیگر چیزی از سازمان باقی نمی ماند که بتواند چنین اقداماتی انجام دهد آن هم در برهه ای که بحث زلزله در کشور داغ شده و جامعه نیاز به ساختمان باکیفیت را احساس کرده است.

رحمتی افزود: ما با مراکز تحقیقاتی قراردادهایی در خصوص فعالیت های تحقیقاتی داریم همچنین هزینه های تدوین و بررسی استانداردهای مصالح ساختمانی برای سازمان ملی استاندارد را نظام مهندسی تهران پرداخت می کند.

وی تخمین معاون وزیر راه و شهرسازی در زمینه مبلغ انباشت سرمایه در نظام مهندسی را نادرست عنوان و اظهار کرد: منظور از مظاهریان، نظام مهندسی کل کشور است و در تهران چنین پولی موجود نیست. سازمان استاندارد بودجه تدوین همه کالاها را ندارد و نظام مهندسی به طور تخصصی برای مصالح ساختمانی به طور اختصاصی ورود کرده و هزینه تدوین این استانداردها را تأمین می کند.