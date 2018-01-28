عباس: ترامپ از طرح راهکار صلح عاجز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سی امین نشست اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی ضمن ابراز انزجار از اهانت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای آفریقایی از آفریقا و ملت های آن و مبارزات آن و سهم آنها در تمدن بشری طی دوره های مختلف و نقش آن در بنای نظام بین المللی سخن گفت.

وی از مواضع کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در همبستگی با فلسطین که در طرح مربوط به قدس در سازمان ملل متجلی شد، تمجیدکرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: پیگیری تلاش های صلح، ایجاد سازوکارهای چند جانبه تحت پوشش سازمان ملل را طلب می کند و اتحادیه آفریقا و کشورهای عضو آن باید در این زمینه نقش داشته باشند. قدس باید به روی همه ادیان آسمانی برای انجام شعائر در کمال امنیت و سلامت باز باشد.

وی مجددا اعلام کرد که آمریکا دیگر نمی تواند میانجی در روند مذاکرات سازش باشد.

عباس گفت: آمریکا توان ایجاد راهکار عادلانه برای تحقق صلح در خاورمیانه را ندارد و ترامپ از ایفای این نقش عاجز و ناتوان است. همه کشورها باید از ایجاد مرکز دیپلماتیک در شهر قدس در راستای قطعنامه ۴۷۸ سال ۱۹۸۰ شورای امنیت امتناع کنند.