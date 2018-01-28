  1. استانها
  2. گیلان
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۵۲

به علت بارش برف و یخبندان؛

مدارس مقاطع ابتدایی شهرستان لنگرود دوشنبه تعطیل شد

مدارس مقاطع ابتدایی شهرستان لنگرود دوشنبه تعطیل شد

لنگرود- مدارس مقاطع ابتدایی شهرستان لنگرود در استان گیلان به علت بارش برف و یخبندان در دو نوبت صبح و عصر دوشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لنگرود مدارس مقطع ابتدایی این شهر به علت بارش برف و یخبندان فردا(دوشنبه) در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

پیش از این نیز روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان از تعطیلی تمامی مدارس مناطق دیلمان، عمارلو، رحمت آباد و بلوکات، مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مدارس لاهیجان، آستانه اشرفیه، سیاهکل و رودبنه و همچنین مدارس مقطع ابتدایی مناطق رودبار، کومله، اطاقور و سنگر در دو نوبت صبح و عصر برای فردا ۹ بهمن خبرداده بود.

گفتنی است فعالیت های آموزشی همه مدارس دیگر مناطق گیلان در نوبت صبح به علت لغزندگی معابر با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

کد مطلب 4212860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها