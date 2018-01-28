مدارس مقاطع ابتدایی شهرستان لنگرود دوشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لنگرود مدارس مقطع ابتدایی این شهر به علت بارش برف و یخبندان فردا(دوشنبه) در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

پیش از این نیز روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان از تعطیلی تمامی مدارس مناطق دیلمان، عمارلو، رحمت آباد و بلوکات، مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مدارس لاهیجان، آستانه اشرفیه، سیاهکل و رودبنه و همچنین مدارس مقطع ابتدایی مناطق رودبار، کومله، اطاقور و سنگر در دو نوبت صبح و عصر برای فردا ۹ بهمن خبرداده بود.

گفتنی است فعالیت های آموزشی همه مدارس دیگر مناطق گیلان در نوبت صبح به علت لغزندگی معابر با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.