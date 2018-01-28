پروازهای فرودگاه امام تا فردا متوقف است/احتمال وقوع کولاک

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت انجام پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) پس از برقراری پروازهای این فرودگاه از بعد از ظهر امروز گفت: عملیات برفروبی سطوح پروازی فرودگاه از ساعات اولیه بارش برف آغاز شد و به جز حدود ۲ ساعت پس از آغاز بارش، در مابقی ساعات سطوح پروازی تقریبا فعال و عملیاتی بودند اما به دلیل کاهش دید امکان نشست و برخاست وجود نداشت.

وی با بیان اینکه حداقل دید افقی برای انجام پرواز در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۸۰۰ متر است ادامه داد: در ساعاتی دید افقی در فرودگاه به کمتر از ۲۰۰ متر رسید و به همین دلیل تمام پروازها لغو شد.

معاون امور فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: از حدود ساعت ۱۴ امروز پس از تلاش همکاران ما شرایط برای پذیرش پروازهای ورودی و انجام پروازهای خروجی فراهم شد به نحوی که ۷ پرواز ورودی از ظهر امروز پذیرش شدند اما با توجه به اینکه احتمال وقوع کولاک در فرودگاه وجود دارد تصمیم گرفته شد تا تمام پروازهای فرودگاه فعلا تا ظهر فردا متوقف باشد.

رستمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر دید در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای انجام پروازها مناسب است گفت: به همین دلیل یک پرواز ورودی که به سمت فرودگاه اصفهان تغییر مسیر داده بود تا ساعاتی دیگر وارد فرودگاه می شود؛ همچنین دو پرواز تاخیری به مقصد استانبول که مسافران آنها در ترمینال مسافری حضور دارند امشب انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر احتمال پیش بینی کولاک، به دلیل اینکه از طرف پلیس راه دو مسیر دسترسی به فرودگاه یعنی مسیرهای تهران - قم و ساوه - تهران مسدود هستند حتی اگر امکان پرواز وجود داشته باشد، مسافران امکان حضور در فرودگاه را ندارند.

بر اساس این گزارش، مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه امام برای اطلاع از آخرین وضعیت پرواز خود از طریق تماس با شماره تلفن های ۰۹۶۳۳۰ و ۵۱۰۰۱ تماس حاصل کنند.