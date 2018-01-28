سرهنگ علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محورهای کوهستانی به‌ویژه گردنه‌های امین‌الله در محور بجنورد به جنگل گلستان و گردنه اسدلی در محور بجنورد به اسفراین مه‌آلوداست.

حسین زاده افزود: در حال حاضر تمامی محورهای خراسان شمالی باز و از ترافیک روان برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به‌پیش بینی هواشناسی و تصاویر دریافتی از ماهواره احتمال بارش پراکنده برف از نیمه‌شب در استان وجود دارد.

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی بیان کرد: به علت احتمال بارش برف، کولاک و لغزندگی جاده‌ها تردد تمام خودروهای کشنده در محور بجنورد - جنگل گلستان و بجنورد - اسفراین ممنوع است.

سرهنگ حسین زاده توصیه کرد: هم استانی‌ها از هرگونه سفر برون‌شهری غیرضروری خودداری و چنانچه ناگزیر از سفر هستید از سالم بودن خودرو به‌ویژه برف‌پاک‌کن‌ها، چراغ‌ها، چرخ‌ها، بخاری و ترمزها مطمئن شوند.

وی تأکید کرد: به هنگام سفر حتماً تجهیزات ایمنی همچون زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.