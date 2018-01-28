مدارس ۱۶ شهر اردبیل تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با بارش سنگین برف از روز پنج شنبه تا شنبه در تمامی شهرهای اردبیل، هوای سرد حاکم بوده و تردد شهروندان مختل شده است.

بعد از دو روز تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه و جمعه، آموزش و پرورش استان با اطلاعیه های مکرر در روزهای شنبه و یکشنبه مدارس اغلب شهرهای استان را تعطیل اعلام کرد.

همچنین با تداوم برودت هوا در روز دوشنبه نهم بهمن ماه نیز مدارس سری صبح شهرهای اردبیل، خلخال، کوثر، سرعین، نمین، نیر، ارشق، شاهرود و هیر در تمامی مقاطع تعطیل اعلام شده است.

علاوه بر این در شهرهای گرمی، مشگین شهر، انگوت و لاهرود پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل بوده و فعالیت علمی مابقی مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

در شهرهای بیله سوار، پارس آباد و جعفر آباد نیز پیش دبستانی تعطیل بوده و ابتدایی با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

علاوه بر مدارس، اغلب دانشگاه ها نیز با صدور اطلاعیه فعالیت علمی و اداری خود را با تاخیر آغاز می کنند. بطوریکه دانشگاه محقق اردبیلی در اردبیل، نمین و مشگین شهر از ساعت ۱۰ صبح و دانشگاه آزاد و موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.