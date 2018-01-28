به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات اخیر پادشاه اردن و طرح موضوعاتی پیرامون سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، این سخنان را مغایر واقعیت ها و خواست مردم و اکثریت کشورهای منطقه برای استقرار صلح و امنیت پایدار خواند.

قاسمی با اشاره به ادعاهایی مانند "هلال ایرانی" و "دخالت های ایران در منطقه " گفت: این گونه اظهارات نا عادلانه نمی تواند نقش ثبات ساز و تلاش بی وقفه ایران در مبارزه با تروریسم و کمک به ایجاد امنیت را نفی کند و نادیده انگارد.

وی افزود: بیان این سخنان در شرایط خطیر و سخت کنونی منطقه به هیچ وجه نمی تواند تامین کننده منافع دولت ها و مردم منطقه باشد و صرفا به سود بدخواهان، اشغالگران و متجاوزینی است که آرامش، توسعه اقتصادی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور های این منطقه حساس از جهان را بر نمی تابند و تا زمانی که اراده ای جدی برای یافتن و توجه و تمرکز بر ریشه های اصلی بحران و تنش های موجود وجود نداشته باشد و سیاست های مغایر با مصالح و منافع مردم اتخاذ شود، چشم اندازی روشن برای تحکیم ثبات و امنیت پایدار در خاورمیانه وجود نخواهد داشت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به ایده های نوین و متعدد جمهوری اسلامی ایران در برقراری محیطی خالی از تنش میان کشورهای منطقه همانند ایده ایجاد مجمعی برای گفتگوهای منطقه ای در خلیج فارس، تصریح کرد: سیاست اصولی، پایدار و تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی ایران همواره کمک به صلح، ثبات و امنیت منطقه ای است و از هر فرصت ممکن به منظور دعوت از دیگر کشورهابرای گفتگو و فراهم شدن زمینه های لازم برای کمک به پایان دادن مشکلات و معضلاتی که در منطقه وجود دارد، استفاده کرده است.

قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: دعوت به انجام گفتگوهای سازنده و معطوف به نتیجه ای سازنده در جهت زدودن سوء تفاهم ها و آغاز همکاری جمعی در منطقه همچنان پابرجاست و ما چون همیشه از ایده های مثبت و آرام بخش به منظور تقویت صلح و ثبات هر چه بیشتر در منطقه استقبال می کنیم.