مازندران یخ بست/ راه اندازی گرمخانه ها و پایان دغدغه های گازی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: نفوذ سامانه بارشی و برودت هوا برای دومین روز متوالی دمای هوای مناطق وسیعی از مازندران را بهطور محسوس کاهش داد و به زیر صفر درجه رساند.دکاهش دمای هوا و سرمای سوزان زمستان قندیلهای یخی را در مازندران ایجاد کرد و بر جاذبههای گردشگری زمستانی افزود. هرچند برف و کولاک زحمت راهداران و نیروهای خدماتی را شدت بخشید اما دیدن رویای زمستان برای مردمان استان و مسافران در مازندران لذتبخش است.
ارتفاعات مازندران و حتی ها جلگه و مناطق ساحلی پس از مدتها پوشیده از برف شد و گردشگری زمستانی در دو روز برفی مازندران داغ و گرمتر شد. در عین حال بارش برف زمستانی بار دیگر کمبود امکانات راهداری و فرسودگی ماشینآلات را نمایان کرد تا جایی که بسیاری از اهالی مناطق روستایی با کمک ماشینآلات بخش خصوصی و بهصورت خودجوش اقدام به بازگشایی مسیر کردهاند.
باگذشت دو روز از برف زمستانی مازندران، راههای برخی مناطق روستایی مازندران تا یکشنبهشب همچنان مسدود بوده و تلاش برای بازگشایی مسیر از صبح دوشنبه آغازشده است. دراینبین بخشدار کجور نوشهر میگوید: با استفاده از مینی لودر و امکانات بخش خصوصی اقدام به بازگشایی و برفروبی برخی مسیرهای مسدود شده در این بخش شده است.
رستم سیاسرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه میدهد: تا یکشنبهشب بهرغم تلاشهای صورت گرفته همچنان راه ۲۰ روستای این بخش مسدود مانده و این در حالی است که در روز یکشنبه باهمت نیروهای راهداری مسیر اصلی بخش و راههای برخی روستاها بازگشاییشده است.
راههای اصلی و کوهستانی مازندران در اولین روز برفی و زمستانی بیشتر اوقات مسدود بوده و یا تردد در آن با زنجیر چرخ امکانپذیر بوده است، محورهای کندوان و هراز که با تصمیم پلیسراه مسدود شد و بسته بودن این مسیرها در ایام مختلف مشکلات حاشیهنشینان این راهها را افزونتر کرده است.
پلیس و نیروهای راهداری در مازندران همواره به رانندگان و مسافران توصیه کردهاند که از تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی پرهیز کنند و ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری و همراه داشتن لباس گرم و جیره خشک، خودروهای خود را به زنجیر چرخ، سوخت کافی و سایر تجهیزات زمستانی مجهز کنند.
رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب و عجله در رانندگی به رانندگان وسایل نقلیه از دیگر توصیههای پلیس به رانندگان است.
بیشترین میزان برف مازندران به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر در ارتفاعات رامسر و ۵۰ سانتیمتر در تونل کندوان، ۳۴ سانتیمتر در سیاهبیشه بر زمین نشسته است و برودت هوای زمستانی مدارس برخی مناطق مازندران را نیز برای دومین روز متوالی تعطیل کرده است.
دربی حساس مازندرانی ها لغو شد
برودت دما همچنین دربی حساس مازندرانیها که قرار بود بعدازظهر یکشنبه در بابل و بین تیمهای نساجی قائمشهر و خونه به خونه بابل برگزار شود، به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو و بهروز دیگری موکول کرد. این بازی ازآنجهت حساس است که در دربی سال گذشته بین دو تیم هم استانی، حاشیههایی ایجاد و ضرب و شتم تماشاگران منجر به زخمی شدن تعدادی از آنان شد.
در روزهای سرد زمستانی برخی شهرداریهای مازندران نیز ابتکار جالبی به خرج دادهاند یا جشنوارههای زمستانی و آدمبرفی به راه انداختهاند و یا گرمخانههایی دایر کردند و از افراد نیازمند برای اسکان در آن دعوت کردند.
یاسر رضازاده مدیر روابط عمومی شهرداری ساری با اشاره به راهاندازی گرمخانههایی از سوی شهرداری در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: شهروندان میتوانند عزیزانی که نیازمند به اسکان و استراحت در این شبها رادارند شناسایی و طی تماس با شماره ۰۱۱۳۳۰۳۲۱۸۸ به گرمخانههای شهرداری معرفی کرده تا مرکز خدمات اجتماعی شهرداری ساری نسبت به اسکان آنان اقدام کند.
علاوه بر این، حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ساری نیز میگوید: با پیشبینی هواشناسی برای روزهای آتی و برودت شدید سرما، علاوه بر آمادهباش نیروهای عملیاتی منطقه ساری بهمنظور جلوگیری از بحران احتمالی، یک قطعه کالابرگ نفت سفید برای مناطق کوهستانی اعلام شد.
وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش گران منطقه ساری در امر سوخترسانی خاطرنشان کرد: امید است با توجه به پیشبینی برودت هوا در روزهای آتی، همچون سالهای گذشته با مشارکت و همدلی هیچ مشکلی در امر سوخترسانی نداشته باشیم.
پایان مشکل بحران زا در مازندران/ افت فشار گاز نداریم
مازندران در سرمای زمستانی سالهای قبل همواره دغدغه سوخت گاز داشت اما با افتتاح خط لوله گاز دامغان – ساری سال جاری برای همیشه این نگرانی که همواره بحرانزا بود، رفع شد.
جعفر احمد پور مدیرعامل شرکت گاز مازندران میگوید: در حال حاضر هیچگونه مشکلی درزمینهٔ تأمین گاز در استان مازندران وجود ندارد و هیچ گزارشی مبنی بر قطعی یا افت فشار گاز در هیچ جای استان نداشتهایم.
وی بابیان اینکه در حال حاضر فشار گاز ورودی به استان در حد مناسب و مطلوب است، بیان کرد: بهرغم اینکه شاهد افزایش مصرف گاز در استان هستیم ولی روند در این زمینه نگرانکننده نیست.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران بابیان اینکه بیشترین میزان مصرف گاز در استان در روز ۷ بهمنماه ثبتشده است، بیان داشت: در این روز میزان مصرف گاز در استان به ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب رسید که مصرف بالایی است.
برودت هوا و یخبندان مدارس ۱۸ منطقه مازندران را در دومین روز برفی سال تعطیل کرد.
