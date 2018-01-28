شهروندان وارد آزادراه قم نشوند/استفاده از قطار به جای خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید امروز خود از محور تهران – قم بیان کرد: با توجه به آنکه این محور، یکی از مسیرهایی بود که در برف و کولاک شب گذشته و امروز با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو بوده است خوشبختانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که با همت بالای راهداران و پیمانکاران تمامی محور چه از سمت تهران به قم و چه از سمت قم به تهران باز و تردد در حال انجام است.

آخوندی در این باره افزود: طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی در نیمه‌شب با بوران شدید و دمای هوای منفی ۱۵ درجه و شرایط آب و هوایی بسیار سخت در این منطقه مواجه خواهیم شد، لذا از تمامی مردم عزیز می‌خواهم اگر می‌توانند مسائل خود را به نحوی دیگر رفع و حل نمایند در صورت امکان وارد جاده نشوند.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه ما همواره تلاش خود را برای بازگشایی مسیر و خدمات‌رسانی به مردم ادامه خواهیم داد گفت: همچنین هر یک ساعت یکبار از طریق راه‌آهن یک رام قطار از سمت قم به تهران و برعکس خواهیم داشت تا کسانی که کار ضروری دارند به وسیله قطار جابه‌جا شده و وارد جاده نشوند.

وی همچنین با اعلام این نکته که با توجه به شرایط سخت و یخبندان تقریبا هیچ خودرویی در این بازدید دارای زنجیر چرخ نبوده است گفت: شاید برخی از خودروها مجهز به یخ‌شکن باشند اما قطعا این امر کافی نیست چراکه اگر تنها ۲ درصد از آن‌ها نیز دارای یخ‌شکن نباشند و پس از ورود به جاده سر خورده و باعث بسته شدن جاده شوند سایر ماشین‌ها را درگیر کرده و آنها را گرفتار بارش‌های بعدی می‌کنند.

این مقام مسئول در ادامه افزود: من از تمام مردم خواهش می‌کنم تا از هرگونه بی‌احتیاطی در این شرایط جدا پرهیز نمایند چراکه در غیر این صورت مجبور به پرداخت هزینه بسیار بالایی خواهیم بود.

آخوندی همچنین ضمن قدردانی از اقدامات راهداران در شرایط آب و هوایی و سرمای سخت موجود از روز گذشته تا کنون بیان کرد: خوشبختانه در این شرایط شاهد همکاری اجتماعی بسیار خوبی از سوی پیمانکاران فعال در این محور نیز بودیم به نحوی که یکی از این عزیزان از شب گذشته تا کنون ۸ دستگاه از ماشین‌آلات سنگین خود را برای انجام عملیات برفروبی در اختیار راهداری قرار داده و در این راه کمک‌رسانی کرده‌ است.

وزیر راه و شهرسازی پیرامون شرایط جوی و انجام پروازها در فرودگاه‌های تهران نیز بیان کرد: باند فرودگاه پس از انجام عملیات برفروبی مشکل خاصی ندارد و تنها مسئله عمده ما در این حوزه مشکل دید خلیان است چراکه آن‌ها برای انجام هر نشست و برخاست به ۸۰۰ متر طول دید نیاز دارند که با توجه به بوران فعلی قطعا شاهد مشکلاتی در این بخش خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فرودگاه‌ها از ظهر امروز نسبت به انجام نشست و برخاست ها اعلام امادگی کرده اند گفت: پس از مشاهده شدن دید بالای ۶۰۰ متر فرودگاه نسبت به انجام پرواز اعلام امادگی کرده و اختیار و تصمیم را برعهده خلبانان گذاشتند اما به تصور من تا فردا امکان انجام پروازی با این شرایط وجود نداشته و این شرایط تا زمان اطمینان از ایمنی پروازها ادامه دارد چراکه در صورت بروز حادثه همه پشیمان خواهیم شد.

آخوندی در توصیه به مردم کشور گفت: از تمامی مردم می‌خواهم به دلیل شرایط بد آب و هوایی تا حد امکان وارد جاده نشده از قطار برای انجام امور ضروری استفاده کنند.

وی در پایان نیز یادآور شد: مردم عزیز می‌توانند برای کسب آگاهی از اطلاعات محورهای کشور نیز ضمن ارتباط مستقیم با پلیس راه و خبررسانی‌های صدا و سیما از سامانه ۱۴۱ از طریق تلفن، اینترنت و کانال تلگرامی استفاده کرده و با آگاهی کامل وارد جاده شوند.