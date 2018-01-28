به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کاهش محسوس دما و برودت هوا و پیش بینی یخبندان در سطح معابر با موافقت استاندار اردبیل برخی ادارات با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بر اساس اعلام دفتر استانداری اردبیل روز دوشنبه نهم بهمن ماه به غیر از دستگاه های امدادی تمامی ادارات در شهرستان های اردبیل، سرعین، نیر، نمین، مشگین شهر، خلخال و کوثر با یک ساعت تاخیر شروع به کار خواهند کرد.

پیش بینی شده در روز دوشنبه دمای هوای مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل به ۱۸ تا ۲۲ درجه زیر صفر کاهش یابد.

علاوه بر ادارات، براساس اطلاعیه های صادر شده از سوی دانشگاه های محقق اردبیلی، پیام نور و آزاد اسلامی فعالیت این مراکز آموزشی نیز طی دوشنبه با دو و یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.