طرح ممانعت از اخراج «رابرت مولر» توسط ترامپ در کنگره تصویب شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال افشای تصمیم یک سال گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون برکناری «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعائی روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری این کشور، دو قانونگذار آمریکائی امروز یکشنبه در اظهاراتی اعلام کردند که به دنبال تصویب طرحی در کنگره هستند که بر اساس آن ترامپ دیگر اختیاری برای برکناری وی نداشته باشد.

بر این اساس، «سوزان کالینز» (Susan Collins) و «لیندسی گراهام» (Lindsey Graham) دو سناتوری هستند که اعلام کردند از گزارش های منتشره درباره درخواست ترامپ از وکیل کاخ سفید برای همکاری با مقامات وزارت دادگستری این کشور پیرامون اخراج بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعائی روسیه در انتخابات دو سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا ابراز نگران و ناراحت هستند.

این دو سناتور امروز در مصاحبه هائی جداگانه اعلام کردند که امیدوارند بتوانند مصوبه حمایت از «رابرت مولر» را فردا به تصویب برسانند.

این در حالیست که رئیس جمهوری آمریکا قرار است سه‎شنبه‎ شب هفته جاری برای ارائه نخستین سخنرانی سالانه خود به کنگره آمریکا ‏‌برود.