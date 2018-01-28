به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه تنظیم بازار استان کرمانشاه عصر امروز در استانداری تشکیل جلسه داد.

عرضه برنج با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۴ هزار تومان، شکر هر کیلو ۲ هزار و ۷۰۰ و گوشت وارداتی با قرار هر کیلو ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان از موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در این جلسه از روند افزایش قیمت برخی کالاها در بازار خبر داد.

جودکی اظهار داشت: مامورین تعزیرات به همراه بازرسی امور اصناف با گران فروشان برخورد قاطع خواهند کرد.

رضا رحیمی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه عنوان کرد: جهاد کشاورزی از سویی در خصوص ترویج خرید محصولات داخل استان تاکید می کند و از سوی دیگر محصولات استان‌های دیگر را وارد می کند و به این ترتیب نرخ بیکاری در استان با این کار افزایش می یابد.

وی گفت: سیب درختی سرتخت و گهواره به لحاظ طعم و مرغوبیت ربانزد است لذا ضرورت دارد مسئولان بخشی از میوه مورد نیاز شب عید را از باغداران استان خریداری کنند تا سردخانه ها هم از رکود خارج شوند.