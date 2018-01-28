اتوبان و جاده قدیم قم به تهران مسدود است/ اسکان مسافران در قم

محسن اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جاده‌های منتهی به قم اشاره و ابراز داشت: به دلیل برودت هوا و همچنین مشکل برف و کولاک اتوبان قم - تهران، جاده قدیم قم به تهران و همچنین جاده قم - گرمسار مسدود است.

وی ادامه داد: برودت و مشکل برف و کولاک در حوزه استحفاظی تهران ادامه دارد و همین امر باعث شده تا مسیرهای یاد شده بسته شوند.

مدیرکل مدیریت بحران قم گفت: در حال حاضر فقط در جاده قدیم قم - تهران در حوزه استحفاظی استان تهران تعدادی از خودروهای سنگین در مسیر متوقف شده‌اند و امدادرسانی به این خودروها در حال انجام است.

وی در ادامه ضمن توصیه‌هایی به شهروندان ابراز داشت: صرفه جویی در مصرف سوخت، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، پوشش مناسب کنتور و لوله‌هایی که در فضای باز قرار دارند از جمله مواردی است که شهروندان باید حتما رعایت کنند.

اروجی در ادامه بیان داشت: افرادی هم که سفرهای ضروری دارند علاوه بر به همراه داشتن زنجیر چرخ، آب و غذای کافی اطلاعات مسیر حرکت خود را حتما داشته باشند و در مسیرها هم هشدارهای پلیس و امدادی را جدی بگیرند.

بارش برف و باران امروز همه مدارس در قم را به تعطیلی کشاند و مشکلات فراوانی را برای مسیرهای مواصلاتی قم ایجاد کرد همچنین بر اساس اعلام صورت گرفته ساعت کاری ادارات قم فردا دوشنبه ۹ صبح است.

بسیاری از مسافرانی که از شهرهای دیگر به قم آمده و قصد عزیمت به تهران را داشتند در مصلی قدس و حرم حضرت معصومه(س) اسکان یافته‌اند.