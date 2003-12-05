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۱۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۲۴

به مناسبت 16 آذرماه روز دانشجو

وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در پيامي اين روز را به قشر دانشجو تبريك گفت

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پيامي به مناسبت پنجاهمين سالگرد 16 آذر ماه 1332 و فرارسيدن روز دانشجو اين روز را گرامي داشت .

به گزارش خبر گزاري مهر ، در قسمتي از اين پيام آمده است : فرارسيدن 16 آذرماه  پنجاهمين سالگرد شهادت دانشجويان آگاه و شجاع دانشگاه تهران شهيدان شريعت‌رضوي، قندچي و بزرگ‌نيا و روز حماسه‌آفرين دانشجو را گرامي مي‌دارم.
گذشت تلخ و شيرين پنجاه سال از واقعه‌اي كه هم نشانه حيات و هم دليل مظلوميت دانشگاه بوده و هست، منزلت و مقام والاي دانشجو را امروز به خوبي نشان مي‌دهد.
اكنون بيش از هميشه جامعه‌ پرشتاب ما به وجود دانشگاهي زنده پراميد و پويا نيازمند است و چنين دانشگاهي، جز با حضور دانشجوياني هوشيار، نقاد و فعال معنا نمي‌يابد. توسعه علمي كه مهمترين ضرورت پيش روي ماست به آزادي علمي، نشاط فرهنگي و مشاركت سياسي دانشجويان و دانشگاهيان متكي است.
روز دانشجو فرصتي فرخنده براي پرداختن به اين مهم است. اگر به نقش موثر دانشجو و شنيدن صداي حق‌طلبانه او در دانشگاه و جامعه توجه شود، چشم‌اندازهاي نويني در توسعه‌ علمي و نهايتا توسعه‌ همه‌جانبه كشور گشوده مي‌شود.
جنبش دانشجويي ايران همواره پرچم‌دار مبارزه عليه استبداد و استعمار، اصرار بر حقوق اساسي و آزاديهاي مدني و دفاع از آرمانهاي والاي اسلامي و انساني بوده و در پيروزي و تثبيت انقلاب اسلامي و تكوين و پيشبرد جنبش اصلاحات، جايگاهي ويژه داشته است. همه ما بايد جنبش دانشجويي را حركتي هوشيارانه، اصلاح‌طلبانه و منطقي قلمداد كنيم كه مي‌خواهد نقش تاريخي خود را در دانشگاه و جامعه ايفا كند.
در ادامه اين پيام آمده است : بايد حرمت دانشگاه و حقوق دانشجويان و دانشگاهيان را به جد پاس داريم و تضييع اين حق و اين حريم را مخل منافع امروز و فرداي كشور بدانيم. دانشجو سرمايه ملي و دانشگاه ترسيم‌كننده آينده‌ كشور است، پس سلامت جامعه را با تپش نبض دانشجو و دانشگاه بسنجيم و مطمئن باشيم كه با اهتمام ويژه و همه‌جانبه به دانشگاه و دانشجو مي‌توانيم به روند گريزناپذير تحولات علمي و اجتماعي كشور شتاب شايسته‌اي دهيم.
من اميدوارم كه دانشجويان عزيز نيز در اين روز و در همه ايام ديگر، همچنان جلوه‌اي جديدي از آگاهي و احساس مسووليت، از نقادي همراه با هم‌پذيري، از مردمسالاري و اخلاق و از آزادي و قانون‌گرايي نشان دهند و براي جامعه‌ مشتاق و فعال ما سرمشق‌هاي جديدي بيافرينند.
موفقيت و سعادت همه‌ي دانشجويان گرانقدر كشور را از خداوند بزرگ خواهانيم.

کد مطلب 42129

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