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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۷

فرماندار طارم خبر داد :

افتتاح ۱۵۰ طرح عمرانی در شهرستان طارم همزمان با دهه فجر

افتتاح ۱۵۰ طرح عمرانی در شهرستان طارم همزمان با دهه فجر

زنجان-فرماندار شهرستان طارم از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۵۰ طرح عمرانی در شهرستان طارم طی ایام‌الله دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل فرمانداری شهرستان طارم، از افتتاح یا شروع عملیات  ۱۵۰  طرح عمرانی و اقتصادی همزمان با ایام‌الله دهه فجر در شهرستان طارم خبر داد و افزود: برای افتتاح این طرح‌ها بیش از ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است. 

وی اظهار کرد: افتتاح این طرح‌ها در بخش آبیاری تحت‌فشار، گلخانه، بهره‌برداری از روکش آسفالت و راه‌های روستایی، بهره مندی ۱۰۰ درصدی مناطق شهری و ۸۰ درصدی  روستاها از نعمت گاز و راه اندازی فرآوری محصولات کشاورزی است.

فرماندار طارم گفت: افتتاح و  شروع عملیات اجرایی  طرح‌های خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و کشاورزی و گازرسانی و اقتصادی از طرح‌های مهم  شهرستان زنجان است. 

باقری تأکید کرد: امسال در دهه فجر بیش از ۲۲۰ برنامه فرهنگی و دینی در  شهرستان طارم برگزار می‌شود.

وی به  مردمی برگزار شدن برنامه‌های ایام‌الله دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: برنامه‌ها باید جذاب بوده تا جوانان در این برنامه‌ها حضور گسترده داشته باشند. 

کد مطلب 4212905

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