پیگیری قضایی آسیب به اشیای ایذه با جدیت در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، ایوب سلطانی در این خصوص گفت: در شامگاه هفتم بهمن ماه در نهایت تعجب با خبر شدیم که در پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه، به تعدادی از آثار سنگی آسیب رسیده است.

وی درباره چگونگی کسب اطلاع از این موضوع اظهار کرد: از آنجا که شخصی که آثار توسط وی آسیب دیده نگهبان شیفت بود، مطابق عادت همیشگی در بررسی اوضاع پایگاه، با وی تماس گرفته که طی همان تماس تلفنی اعتراف به تخریب آثار کرد.

سلطانی افزود: بعد از اطلاع از موضوع با پلیس۱۱۰ تماس حاصل کردم و در نهایت کلیه مراتب تا ساعت یک بامداد صورتجلسه شد و اکنون نیز موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است و شخص خاطی تحت تعقیب قرار دارد.

رئیس پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه در خصوص انگیزه‌ فرد خاطی از آسیب به این آثار توضیح داد: انگیزه‌ وی از انجام این کار تاکنون برایمان مشخص نشده است که با پیگیری‌های قضایی حتماً این موضوع نیز روشن خواهد شد.

وی با بیان این‌که برای بررسی آثار به همراه باستان‌شناس اداره به محل عزیمت کردیم، تصریح کرد: موارد آسیب دیده شامل آثار منقول و سنگی بوده که تعدادی سنگ قبرهای متأخر اسلامی، هاون سنگی، بام غلطان، پایه ستون و سنگ آسیاب را شامل می‌شود.

سلطانی از تلاش پایگاه برای مرمت آثار آسیب دیده خبر داد و افزود: از تعدادی از کارشناسان پایگاه جهانی تخت جمشید درخواست کرده ‌ایم تا طی سفری به ایذه در مرمت آثار با ما همکاری کنند و آنها نیز آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده اند.