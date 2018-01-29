محیط زیست شفت در مناطق کوهستانی دانه پاشی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شفت با توجه به بارش برف و در دسترس نبودن غذا برای پرندگان با دانه پاشی ۱۰۰ کیلوگرم دانه در ارتفاعات ومناطق مختلف جنگلی شهرستان در تهیه غذا برای پرندگان کمک کردند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به برودت هوا، بارش برف و پوشیده شدن زیستگاه های شهرستان از برف محیط بانان اداره محیط زیست شفت جهت جلوگیری از تلف شدن پرندگان اقدام به دانه پاشی کردند.

زمانی در ادامه افزود: پرندگان در روزهای زمستان نیازمند کمک و حمایت بیشتر مردم برای گذراندن روزهای سخت برفی هستند و با توجه به اینکه در روزهای سرد برفی مواد غذایی کم می شود پرندگان و سایر حیوانات به مناطق مسکونی نزدیک می شوند.

وی از عموم دوستداران محیط زیست تقاضا کرد در این روزها سایر جانوران به ویژه پرندگان را از یاد نبرده و میزبان خوبی برای آنها باشند.