رئیس جمهوری آلمان با پادشاه اردن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، «عبدالله دوم» پادشاه این کشور روز یکشنبه با «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان که به اردن سفر کرده است دیدار و رایزنی کرد.

رئیس جمهور آلمان در ابتدای مذاکرات بین دو طرف که در قصر الحسینیه امان انجام شد، اعلام کرد که گفتگوها بر اوضاع منطقه و رابطه بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها و وضعیت آینده شهر قدس متمرکز خواهد بود.

تنش بین ایران و عربستان که به شکل کلی بر اوضاع منطقه تاثیرگذار است از دیگر محورهای این دیدار اعلام شد.

در همین حال، عبدالله دوم بر ضرورت افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای آغاز دوباره روند مذاکرات سازش بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها تأکید کرد.

در مقابل، رئیس جمهوری آلمان نیز بر لزوم تقویت روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.